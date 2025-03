Meitingen und Nördlingen II wollen ihre Offensive verbessern

Sowohl der TSV Nördlingen II (0:0 in Horgau, 0:1 gegen Jettingen) als auch der TSV Meitingen (0:1 gegen den SV Wörnitzstein-Berg letztes Jahr und 0:2 gegen Ecknach) haben in ihren beiden jüngsten Spielen kein Tor erzielen können. Am Sonntag (15 Uhr, Rathaus-Apotheken-Arena Meitingen) treffen diese beiden „Ladehemmung-Teams“ aufeinander. Die Rieser (32 Punkte) liegen noch zwei Punkte vor der Mannschaft aus dem Landkreis Augsburg, laufen aber Gefahr, in der Tabelle überholt zu werden.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis