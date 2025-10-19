Eigner Angels Nördlingen erliegen großer Hypothek in Saarlouis

Dass die Gastgeberinnen aus Saarlouis ein hartes Brett sein würden, war allen klar. Dieser Erwartung entsprechend, starteten die Royals auch in die Bundesliga-Partie gegen die Eigner Angels Nördlingen: Knüppelharte, aber blitzsaubere Verteidigung – teilweise so nah an der Frau, dass sie Dreierschützin Sam Ashby die Luft vor der Nase wegatmeten, der gesamten Nördlinger Aufbauriege die Bälle klauten, und im Angriff schossen sie von Anfang alle Lichter in der Stadtgartenhalle aus. Jeder Wurf fand sein Ziel, versetzte die Zuschauer schon früh in pure Ekstase und zwang Angels-Coach Kuusi, bereits nach fünf Minuten seine beiden Auszeiten zu nutzen. Doch es half alles nichts: Ohne die verletzte Sophia Nolan nur noch zu acht angetreten, sah man sich nach dem ersten Viertel bereits hoch zurückliegen.

Eigner Angels Nördlingen verteidigen zu nächlässig

Die Viertelpause kam aber gerade recht und ermöglichte Coach Kuusi weitere Anpassungen, die zunächst Früchte zu tragen schienen. Man war nun bissiger in der Defense und entschlossener im Angriff, aber weiterhin etwas glücklos in den Entscheidungen auf dem Feld und vor allen Dingen zu nachlässig in der Verteidigung der zahlreichen Saarlouiser Schützinnen, die den Angels unnachgiebig immer weiter unbedrängt von außen einschenkten. Bei einer Trefferquote von 47 Prozent aus dem Dreierbereich erzielten die Gastgeberinnen knapp die Hälfte ihrer 45 Punkte aus der Distanz und netzen sogar 61 Prozent ihrer Versuche aus dem Zweierbereich ein. 21:17 Rebounds, 12:3 Assists und 8:1 Steals bescheinigen die hohe, aber verdiente 45:27-Pausenführung für die Hausherrinnen.

Der zweite Durchgang begann dann fast schon erleichternd gut, hier robbten sich die Angels Pünktchen um Pünktchen an die Royals ran, schafften es aber nicht, endlich mal wieder auf einen einstelligen Rückstand zu verkürzen. Die offenen Dreier fielen nicht und Saarlouis musste heilfroh gewesen sein, unbeschadet durch das Tief gekommen zu sein, das das Team augenscheinlich nutzte, um Anlauf für den Schlussspurt im dritten Viertel zu nehmen. Unaufhörlich trieb Liga-MVP Martha Burse ihr Team an und erhöhte den Vorsprung ihrer Mannschaft vor dem letzten Durchgang nochmals.

Zeit und Kräfte reichen den Angels nicht mehr aus, um das Spiel zu drehen

Eigentlich schien das Spiel schon entschieden, doch urplötzlich versenkte das wohl beste Duo der Liga, Ashby/Fransson, ein paar Würfe im Saarlouiser Korb und zwang Ex-Angels-Coach Matiss Rozlapa zu einer schnellen Auszeit. Zum Schluss hin reichten Kräfte und Zeit nicht mehr, um die Aufholjagd, die schon in Minute elf begann, zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Mit den letzten Kräften bissen die tapferen Acht aus dem Ries, aus denen Nicole Fransson und Sam Ashby mit zusammen 50 Punkten deutlich herausstachen, die Zähne zusammen, erlagen aber schlussendlich der hohen, hohen Hypothek aus dem ersten Viertel, ohne die der Ausgang des Spiels mehr als offen gewesen wäre. Hätte, wenn und aber: Der Spielplan ist eiskalt, denn am Sonntag gastiert der amtierende Deutsche Meister aus Keltern in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle und fordert die Eigner Angels zur nächsten überaus taffen Aufgabe.

Für die Angels spielten: Nicole Fransson (27 Punkte, 14 Rebounds), Pauline Mayer (0), Laura Schinkel (11), Chanel Ndi (2), Jana Koch (0), Mariam Haslé-Lagemann (2), Sam Ashby (23), Dangi Pupkeviciute (5)

Bei den Royals fielen auf: Martha Burse (18), Elina Koskimies (13), Brynn Shoup-Hill (13)