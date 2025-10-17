Spezielles Wiedersehen für die Angels Nördlingen

Nach dem Sieg der Eigner Angels aus Nördlingen beim Deutschen Meister der Saison 2023/2024, Alba Berlin, haben die Kraterbasketballerinnen erneut ein echtes Brett vor sich. Am Sonntag wartet der nach drei Spieltagen ungeschlagene Tabellenführer, amtierende Pokalsieger und deutsche Vizemeister aus Saarlouis auf den einzigen bajuwarischen Erstligisten.

Vier Akteure des Eurocupteilnehmers Saarlouis Royals haben ihre ersten Schritte in der DBBL in Nördlingen gemacht: Trainer Mattis „Rozulis“ Rozlapa, Maggy Meynadier, Elina Koskimies und Roosa Lehtoranta. Das finnische Duo Koskimies/Lehtoranta stand bisher sogar immer in der Starting Five der Saarländerinnen. Dreh- und Angelpunkt des Spiels der Royals ist Martha Burse. Burse wurde als MVP, als „wertvollste Spielerin“ der Saison 2024/2025 ausgezeichnet. Die Saison endete für sie und ihr Team mit einem Pokalsieg und der deutschen Vizemeisterschaft überaus erfolgreich. Die 1,68 große Spielmacherin gibt Tempo und Marschrichtung bei den Royals an.

Basketball: Samantha Ashby und Nicole Fransson bilden Top-Duo bei Angels Nördlingen

Ihr zur Seite steht seit dieser Saison die deutsche Nationalspielerin Emma Eichmeyer. Beide allein sind für rund 28 saarländische Punkte gut. Mit Roosa Lehtoranta hat Coach Rozlapa eine weitere Spielerin, die im Schnitt zweistellig punktet. Aber nicht nur das Punkten zeichnet den amtierenden Pokalsieger aus, auch im Rebound (vierter Platz) und bei den Steals (dritter Platz) zeichnet sich eine Herkulesaufgabe für die Rieserinnen ab, wollen sie in Saarlouis bestehen. Gerade das wichtige Rebounding scheint keine Lieblingsbeschäftigung der Nördlinger Truppevon Trainer Niko Kuusi zu sein. Nur Alba Berlin und Freiburg liegen in dieser Kategorie hinter den Eigner Angels.

Ganz vorne aber sind die Rieserinnen mit den individuell erzielten Körben: Nördlingens Neuzugang Samantha Ashby (21,3 Punkte pro Spiel) und Nicole Fransson (18) präsentieren das aktuell offensivstärkste Duo der Liga. Während die Nördlinger leichte Vorteile aus der Peripherie haben, sind Maggy Meynadier und Co die treffsicherste Mannschaft im Zweipunktbereich.

Sportlicher Leiter Martin Fürleger sieht Angels Nördlingen in Saarlouis nicht chancenlos

Geht es nach dem sportlichen Leiter der Eigner Angels, Martin Fürleger, kann sein Team befreit aufspielen. „Wir hatten uns gegen Herne und Hannover schon zwei Siege ausgerechnet. Dass es nicht funktioniert hat, lag unter anderem an unserer schlechten Wurfquote. Aber natürlich merken wir auch das verletzungsbedingte Fehlen von Lisa Berthold, die uns im Schnitt mit sieben Punkten und acht Rebounds immer sehr geholfen hat.“ Überaus angenehm überrascht hat allerdings nicht nur ihn der Sieg der Angels vergangenen Sonntag in Berlin. Fürleger rechnet sich auch eine kleine Chance im Saarland aus: „Es kommt auch darauf an, wie Saarlouis die Doppelbelastung Liga und EuroCup verkraftet.“

Die „Nördlinger Außenstelle“ in Saarlouis reiste am Mittwoch nach Belgrad, um dort ihr zweites EuroCup-Spiel zu bestreiten. Es bleibt offen, wie viele Körner die Saarländerinnen bei der 65:78-Niederlage in Belgrad gelassen haben und wie gut Coach Rozlapa die Belastungssteuerung des Tabellenführers und deutschen Vizemeisters gelingt. Spielen die Nördlingerinnen ähnlich konzentriert und griffig auf wie beim Auswärtssieg in Berlin, kann es eine erneute Überraschung geben. Mit Blick auf den kommenden Heimspielgegner am 26. Oktober, den deutschen Meister aus Keltern, wäre dies eine echte Ansage aus dem Ries. Spielbeginn in Saarlouis ist am Sonntag um 17 Uhr, das Spiel wird auf dem YouTube-Kanal von Dyn kostenfrei übertragen.