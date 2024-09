Nächster Kantersieg für die Maihingerinnen

Einen aus Rieser Sicht recht erfolgreichen Verlauf hat der zweite Spieltag der Frauenfußball-Bezirksliga genommen: Während die SG Maihingen/Deiningen mit dem 5:0-Sieg über den SV Grün-Weiß Baiershofen voll auf Kurs ist, hat sich die SG Wechingen/Alerheim mit einem 1:1 einen Punkt gegen den FC Gerolsbach verdient. Die Damen des TSV Nördlingen hatten derweil spielfrei.

SG Wechingen/Alerheim – FC Gerolsbach 1:1 (1:0). Eine insgesamt gerechte Punkteteilung sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag auf dem Sportgelände in Alerheim. Für dieses Spiel wurde das Heimrecht getauscht, nachdem der Platz in Gerlosbach nicht bespielbar war. Nach ausgeglichenem Beginn und einer ersten Chance für die Gäste war es Pia Wagner, die nach gutem Nachsetzen von Mia Heisler allein vor Gästekeeperin Carina Schartel auftauchte und platziert zum 1:0 vollstreckte (12.). Auch nach der Führung war es eine ausgeglichene Partie, mit vielen Mittelfeldaktionen, Zweikämpfen und Halbchancen. Die Defensive um die überzeugenden Carina Schuster und Antonia Wimmer stand bei den Rieserinnen sicher.

Nach dem Wechsel änderte sich am Spielverlauf wenig, Jana Fälschle musste auf der Linie klären und Melanie Bengesser kam einen Schritt zu spät, um das 2:0 zu erzielen. Nach einer Serie an Eckbällen war es schließlich Lena Ölbaum, die kurz vor Schluss zum Ausgleich einköpfte (87.). In einer ansonsten sehr fairen Partie wurde Gästespielerin Hannah Fottner nach rüdem Einsteigen vorzeitig zum Duschen geschickt (89.).

SG Wechingen/Alerheim: Schuster; J. Baumann (46. Leinfelder), Wimmer, Ortner, Heisler (23. Schröppel), Wagner, Bengesser, S. Baumann, Bissinger (51. Fälschle), Staufer, Grün. Zuschauer: 55. (sgwa)

Frauenfußball-Bezirksliga: SG Maihingen/Deiningen hat bislang makellose Bilanz

SG Maihingen/Deiningen – SV Grün-Weiß Baiershofen 5:0 (1:0). Die Anfangsphase gehörte der Haimmannschaft, die vom Abpfiff weg Druck auf die Abwehr aus Baiershofen ausübte. Das 1:0 für die SG fiel in der 10. Minute: Ein Eckball von Lisa Koukol konnte vom Gästeteam nicht geklärt werden, sodass Lilli Seitz einköpfen konnte. Im Anschluss erspielte sich die SG hochkarätige Chancen, jedoch war entweder der letzte Pass oder der Torabschluss zu ungenau. Dann kam das Auswärtsteam besser ins Spiel, doch Eva Enßlin, Jana Uhl und Lea Hertle verhinderten in der Defensive größere Chancen. Baiershofen wurde nach vorne immer zielstrebiger. Durch einen Freistoß von Alina Meißner (34.) und nach einem starken Sololauf von Sandra Eisenkolb (36.) kamen die Gäste zu weiteren Chancen, blieben aber ohne Torerfolg.

Nach dem Seitenwechsel wehrte Leonie Wassermann im SG-Tor einen Distanzschuss von Sabine Gartmann mit starker Parade ab (57.). Drei Minuten später scheiterte auf der Gegenseite Böhnle mit ihrem Abschluss, bevor kurz darauf das 2:0 fiel: Koukol fing einen Pass der Torhüterin ab, ihren Torschuss ließ die Schlussfrau des SV abklatschen, sodass Navina Brendle-Ritzal abstauben konnte (62.). Das Spiel wurde in der Folge ruppiger und zum Unverständnis der Heimmannschaft wurde nach einem Zweikampf im Mittelfeld ohne Ballaktion Brendle-Ritzal mit einer Zehn-Minuten-Strafe belegt (71.). Die SG steckte aber nicht auf und erhöhte in Unterzahl mit einem Doppelschlag auf 4:0: Ein Abstauber von Koukol (76.) und ein Kopfballtor von Chantal Engberg nach Böhnle-Ecke brachten die SG vollends auf die Siegerstraße (78.). Der Schlusspunkt war das 5:0, einen Steckpass von Lilli Seitz nutzte Koukol, die gekonnt links unten verwandelte (91.).

SG Maihingen/Deiningen: Wassermann; Ernst, Häckel, Enslin, Hertle, L. Seitz, Koukol, Brendle-Ritzal, Böhnle; Eingewechselt: L. Wiedemann, J. Wiedemann, Link, Engberg. Zuschauer: 50. (sgmd)