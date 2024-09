Auftakt nach Maß für die Rieser Bezirksliga-Fußballerinnen

Drei Fußball-Mannschaften aus dem Ries sind diese Saison Teil der Frauen-Bezirksliga Nord, zwei von ihnen durften am ersten Spieltag ran. Der Start ist ihnen gelungen: Der TSV Nördlingen hat die SpVgg Joshofen Bergheim zu Hause mit 2:0 bezwungen, während die SG Maihingen-Deiningen in ihrem ersten Ligaspiel sofort einen 4:0-Sieg verbuchte – Leidtragender war der TSV Bissingen. Die SG Wechingen/Alerheim hatte am ersten Spieltag noch spielfrei und steigt am Wochenende mit dem Auswärtsspiel beim FC Gerolsbach in die Spielzeit ein.

TSV Bissingen – SG Maihingen/Deiningen 0:4 (0:3). Die spielerisch bessere Mannschaft nahm im Kesseltal die Punkte mit. Von Beginn an suchten die Rieserinnen eine schnelle Entscheidung. In der 12. Minute das frühe 0:1: Lisa Koukol setzte sich auf der rechten Seite durch und ihre präzise Hereingabe von der Grundlinie traf Lisa Leberle aus acht Metern optimal mit einem satten Schuss unter die Latte. Nur eine Minute später die gleiche Szene, wieder hatte Koukol vorbereitet und Lisa Leberle vollendete diesmal flach ins linke Eck. In der 25. Minute fiel bereits das 0:3: Nach Doppelpass mit Lilli Seitz tauchte Katharina Hofmann allein vor der Torhüterin auf und lies Barbara Hirschauer mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck keine Chance. Danach kam Bissingen besser ins Spiel, hatte einige Eckbälle, aber keine hundertprozentige Möglichkeit. Zudem war SG-Torhüterin Leonie Wassermann ein sicherer Rückhalt.

Icon Vergrößern Katharina Hofmann auf dem Weg zum 3:0 für die SG, links die beiden anderen Torschützinnen Alica Böhnle und Lisa Leberle. Foto: Elisabeth Koukol Icon Schließen Schließen Katharina Hofmann auf dem Weg zum 3:0 für die SG, links die beiden anderen Torschützinnen Alica Böhnle und Lisa Leberle. Foto: Elisabeth Koukol

Nach Wiederanpfiff suchten die Gastgeberinnen den Anschlusstreffer, waren aber zu harmlos. Effektiver das Kohler-Team, das nach guten Kombinationen gefährlich war und in der 55. Minute das 0:4 erzielte. Wieder war Lisa Koukol die Vorbereiterin und Alica Böhnle, völlig frei, war mit einem Flachschuss aus zehn Metern erfolgreich. Bissingen gab nicht auf, aber Eva Enslin und Lea Hertle konnten viele Angriffsversuche schon im Ansatz unterbinden. Das Ries-Team hatte durch Lisa Koukol und Nila Specker noch gute Möglichkeiten, doch ließ sich die Heimkeeperin nicht mehr überwinden. Zuschauer: 30. (sgmd)

SG Maihingen-Deiningen: Wassermann; Hofmann (42. Schick), Ernst, Häckel, Hertle, Enslin, L. Seitz, Böhnle, Koukol, Leberle (58. Link), Engberg (66. Specker).

Frauenfußball-Bezirksliga: TSV Nördlingen startet mit Sieg über Aufsteiger Joshofen

TSV Nördlingen – SpVgg Joshofen Bergheim 2:0 (0:0). Der heimische TSV kam nur sehr verhalten ins Spiel, zu stark präsentierte sich der Aufsteiger aus Joshofen-Bergheim. Allen voran angetrieben von Spielmacherin Laura Spielvogel und Judith Lindner bis vor zur Stürmerin Violetta Frese erspielten sich die Gäste in der ersten halben Stunde ein Übergewicht, ohne allerdings die sichere Abwehr um Pia Engelhardt und Kapitänin Sarah Eberhardt in größere Bedrängnis zu bringen. Mit der Riesenchance von Antonia Kawan, die nach einem Konter allein vor der Keeperin scheiterte, wendete sich das Blatt jedoch zugunsten der Nördlingerinnen (35.). Wieder „Toni“ Kawan visierte die Latte an und auch die beiden Fernschüsse von Lisa Schweiger und Maja Greiner verfehlten nur hauchdünn ihr Ziel (39./41./43.).

Die Schröter-Truppe nahm den Schwung mit in die zweite Halbzeit und Viktoria Leitner antizipierte einen Fehlpass in der Spieleröffnung, sodass sie entspannt zur inzwischen verdienten TSV-Führung einschob – 1:0 (53.). Die eingewechselte Leonie Oßwald hätte direkt nachlegen können, doch Gästetorhüterin Habermeier blieb sicher (66./69.). Nach Ecke von Jana Schneid köpfte Maja Greiner zum optimalen Zeitpunkt in der 75. Minute zum 2:0 ein. Ein Freistoß von Gästekapitänin Sarah Straubmeier verfehlte das TSV-Gehäuse deutlich, sodass es bei einem hart erkämpften und insgesamt verdienten 2:0-Sieg für Nördlingen blieb. Zuschauer: 50. (schra)

TSV Nördlingen: Wittmann; Meier, Greiner, Schneid, Kutzsch (46. Oßwald; 90. Truffellini), Schweiger, Feuerpeil (63. Holzner), Leitner, Eberhardt, Kawan (84. Schmidbaur), Engelhardt.