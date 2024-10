Nördlingerinnen bleiben weiterhin ungeschlagen

Zurück an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga der Frauen meldet sich die SG Maihingen/Deiningen, die bei der SpVgg Joshofen Bergheim am Sonntag einen klaren 3:1-Sieg gefeiert hat. Noch besser machten es die Nördlingerinnen beim Kreis-Derby in Wörnitzstein, wo sie sich dank Kawan-Dreierpack mit 4:1 durchsetzten. Nur die SG Wechingen/Alerheim fiel am Sonntag aus der Reihe: in Glött unterlagen die Rieserinnen mit 1:2.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Nördlingen 1:4 (0:0). Bereits in der Anfangsphase hatten Nördlingens Antonia Kawan dreifach und Lisa Schweiger per Freistoß die Führung auf dem Fuß (5./6./7./9.). In der zehnten Spielminute parierte Mia Schneider im TSV-Tor überragend gegen Laura Weiß, auch per Fußabwehr klärte sie einen Schuss von Julia Bruckmeier. Die TSVlerinnen waren jedoch spielerisch überlegen und hatten gute Einschussmöglichkeiten, mussten aber auch die harte Gangart des Gegners wegstecken.

Kurz nach dem Wiederanpfiff überraschte die schnelle Flügelspielerin Laura Weiß die TSV-Abwehr und traf aus spitzem Winkel ins kurze Eck – 1:0 (48.). Nördlingen hatte allerdings fünf Minuten später die Antwort parat: Linda Löw eroberte mit tollem Zweikampf den Ball und passte in den Lauf von Kawan, die Keeperin Lea Moll ausspielte und zum hochverdienten Ausgleich einschob (53.). Wörnitzstein konnte die Nördlinger Offensive nun nicht mehr stoppen und die zielgenaue Ecke von Jana Schneid drückte Isabell Schmidbaur im Fünfmeterraum über die Linie zum 2:1 (67.). Maja Greiner steckte im Schusssprint des TSV den Ball gezielt auf Kawan durch, die blieb wieder eiskalt vor dem Tor – 1:3 (81.). Den Schlusspunkt leitete Innenverteidigerin Sarah Eberhardt ein, ihr Freistoß landete wieder im Lauf von Antonia Kawan, die ihren Dreierpack schnürte und den 4:1-Auswärtssieg zementierte (86.). ZS: 50. (AZ/schra)

TSV Nördlingen: Schneider; Meier, Greiner, Gnugesser (63. Wittmann), Schneid, Sahin (38. Schmidbaur), Löw, Schweiger, Holzner, Eberhardt, Kawan.

Frauenfußball-Bezirksliga: Maihingen/Deiningen meldet sich in Joshofen zurück

SpVgg Joshofen Bergheim – SG Maihingen/Deiningen 1:3 (0:2). Durch einen 3:1-Sieg beim starken Aufsteiger Joshofen-Bergheim haben die Rieserinnen wieder die Tabellenführung übernommen, allerdings punktgleich mit Ehekirchen und Glött. Dass nach der jüngsten Niederlage gegen Ehekirchen Wiedergutmachung angesagt war, zeigten die SGlerinnen sofort mit agilem Offensivspiel und erstem guten Abschluss von Alica Böhnle. Nach Chancen für Lilli Seitz und Navina Brendle-Ritzal konnte SG-Keeperin Leonie Wassermann einen Freistoß des Heimteams aus 20 Metern zentral vor dem Tor an die Latte ablenken, auch den Nachschuss parierte sie. Vor dem Führungstreffer für Maihingen/Deiningen hatte Chantal Engberg einer Abwehrspielerin den Ball abgenommen, Lisa Koukol setzte sich gegen zwei Joshofnerinnen durch und schloss flach ins rechte Toreck ab (29.). Nach Eckball von Engberg erhöhte sie zehn Minuten später auf 0:2.

Nach dem Wechsel waren die Rieserinnen zunächst mehr am Ball und nach Zuspiel von Koukol erhöhte Böhnle mit einem Flachschuss ins lange Eck auf 0:3. Doch die kämpferischen Heimspielerinnen kamen nach klasse Schnittpass durch ihre Goalgetterin Violetta Frese zum 1:3 (68.). SG-Trainer Benjamin Kohler gab nun den Wechselspielerinnen Spielpraxis: Lea Schick und Hannah Bettinger waren offensiv präsent und verpassten es, nach gutem Zusammenspiel das Torkonto zu erhöhen. ZS: 45. (AZ)

SG Maihingen/Deiningen: Wassermann; Stimpfle, Ernst, Häckel, Enslin, L. Seitz, Böhnle, Koukol, Brendle-Ritzal, Scherer, Engberg. Wechselspielerinnen: Hertle, J. Wiedemann, Specker, Schick, Bettinger.

Wechingen/Alerheim kann Führung in Glött nicht halten und verliert

SG Glött/Aislingen – SG Wechingen/Alerheim 2:1 (0:1). In der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste das Spiel und waren mit sehr guter Einstellung in der Partie. Sarah Baumann hatte in der 12. Minute den ersten Abschluss, verzog aber knapp. Nur zwei Minuten später machte sie es besser und traf nach Vorlage von Pia Wagner zum 0:1. Die Defensive stand sicher und weitere Chancen durch Wagner und Diana Bissinger blieben ungenutzt.

Nach dem Wechsel war Glött deutlich aggressiver und spielte teilweise sehr hart, was drei Gelben Karten in nur zwölf Minuten deutlich zeigen. In der Defensive herrschte in der 50. Minute ein Durcheinander, dies nutzte Julia Seiler aus und erzielte den Ausgleich. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Geschehen, zwingende Chancen blieben auf beiden Seiten aus. Dem 2:1 ging ein klares Foulspiel an Cindy Staufer voraus, das der Unparteiische aber nicht ahndete. In der Folge erzielte Glötts Paulin Becherer die Heimführung. Die SG versuchte nochmals nach vorne zu spielen, aber zum Ende schwanden die Kräfte, da man mit nur einer Wechselspielerin die Reise nach Glött angetreten war. ZS: 60. (AZ)

SG Wechingen/Alerheim: Schuster; Schröppel, Buser, Heisler, Wagner (46. Leinfelder), Bengesser, S. Baumann, Bissinger, Staufer, Grün, Ortner.