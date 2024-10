Kompletter Abschuss: Nördlinger Fußballerinnen gewinnen 10:0

Mächtig Respekt verschafft haben sich die Nördlinger Bezirksliga-Fußballerinnen am Sonntag mit ihrem 10:0-Heimsieg gegen die SG Glött/Aislingen. Das ungeschlagene Team von Trainer Andreas Schröter rangiert damit auf Platz eins und trifft am Freitag auf die SG Wechingen/Alerheim, die ebenfalls mit einem Sieg im Rücken ins Derby gehen kann. Die SG Maihingen/Deiningen hatte spielfrei.

TSV Nördlingen – SG Glött/Aislingen 10:0 (8:0). Mit einem wahren Torspektakel glänzten die Nördlinger Fußballerinnen und blieben auch gegen den Tabellennachbarn aus Glött/Aislingen ungeschlagen. Dabei erwischte die Schröter-Truppe einen Traumstart und fast jeder Schuss landete im Gehäuse der Gäste. Den Torreigen eröffnete Tabea Wittmann, nachdem Resi Gnugesser eigentlich elfmeterreif gefoult worden war, doch der gute Schiedsrichter Martin Faußner setzte die Vorteilsregel optimal ein und die 17-Jährige aus Bissingen-Hochstein nutzte ihre Freiheiten präzise zum 1:0 (2.). Wittmann leistete beim zweiten Tor für Antonia Kawan die optimale Vorarbeit, ehe Gnugesser noch den Pfosten und wieder Kawan das Außennetz anvisierten (4./7./8.). Nach einer Ecke zirkelte Lisa Schweiger mit Unterstützung der Gästekeeperin den Ball ins lange Eck zum 3:0 (12.). Eine Zeigerumdrehung später donnerte Maja Greiner den Rückpass von Schweiger technisch anspruchsvoll zum 4:0 in den Kasten (13.).

Bei Jana Schneids Freistoß über die Mauer zeigte die Torhüterin erneut Schwächen – 5:0 (21.). Dem 6:0 von Gnugesser nach Greiner-Vorlage ließen Kawan und nochmals Schweiger nach Vorarbeit von Dilara Sahin einen nicht zu erwartenden 8:0-Halbzeitstand folgen (31./36./41.). Im zweiten Abschnitt verteidigte Glött wesentlich intensiver und „Nerle“ ließ es langsamer angehen, sodass erst ein toller Fernschuss von Lisa Schweiger den Weg zum 9:0 ins Tor fand (63.). Den Schlusspunkt zum zweistelligen Kantersieg setzte Kawan mit ihrem inzwischen siebten Saisontreffer nach gezieltem Zuspiel von Sarah Eberhardt (90.). Zuschauer: 55. (schra)

TSV Nördlingen: Schneider; Meier (70. Feuerpeil), Greiner, Gnugesser (39. Schmidbaur), Schneid, Löw, Schweiger, Eberhardt, Kawan (51. Truffellini), Wittmann (31. Sahin), Engelhardt.

Fußball-Bezirksliga Frauen: Wechingen/Alerheim geht gestärkt in das Derby

SV Grün-Weiß Baiershofen – SG Wechingen/Alerheim 1:3 (1:0). Nachdem man in den vergangenen Partien gegen Baiershofen teilweise sehr komfortable Führungen noch aus der Hand gegeben hatte, machten die Damen der SG Wechingen/Alerheim es dieses Mal besser und siegten verdient mit 3:1. Zu Beginn hatte Alina Meißner für die Gastgeberinnen zweimal die Chance zum Abschluss, aber Torhüterin Carina Schuster war jeweils zur Stelle. Bei den Gästen versuchte es Julia Buser aus der Distanz, allerdings ging der Ball knapp übers Tor. In der 22. Minute schnappte sich Melanie Bengesser den Ball, ließ zwei Gegner stehen und traf vom Sechzehner platziert zur Gästeführung. Bis zur Halbzeit war es dann ein ausgeglichenes Spiel.

Nach dem Wechsel traf Melanie Bengesser fulminant die Latte, und später war es Pia Wagner, die in der 55. Minute überlegt alleine vor Heimtorhüterin Selina Schweizer zum 0:2 vollstreckte. Es dauerte allerdings nur zwei Minuten und die Partie war wieder offen, denn Alena Ebner verkürzte von der Strafraumkante auf 1:2. Doch im direkten Gegenzug war es Maja Heisler, die den Ball gekonnt mitnahm und eiskalt ins Eck traf, somit war der alte Abstand wieder hergestellt. Wechingen/Alerheim verteidigte in der Folge geschickt und war über Konter stets gefährlich, so auch in der Schlussphase, als Heim-Spielertrainerin Eisenkolb die durchgebrochene Maja Heisler rüde von den Beinen holte und mit einer Zeitstrafe gut bedient war. Am Freitag, um 19.15 Uhr, kommt es nun zum Derby gegen den Tabellenführer vom TSV Nördlingen auf dem Trainingsplatz in Holzkirchen. Zuschauer: 44. (AZ)

SG Wechingen/Alerheim: Schuster; J. Baumann, Buser, Leinfelder, Heisler, Wagner, Bengesser, S. Baumann, Staufer, Grün, Ortner; eingewechselt: Schröppel, Fälschle.