Vorbereitung der TSV-Frauen weckt Zuversicht für die Punktrunde

Die Damen des TSV 1861 Nördlingen können auf eine erfolgreiche fünfwöchige Vorbereitung zurückblicken und werden am kommenden Sonntag, 8. September, ihr erstes Punktspiel unter ihrem neuen Cheftrainer Andreas Schröter in der Bezirksliga Nord bestreiten.

In fünf Testspielen fuhren die Nördlingerinnen zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen ein, wobei die Leistungen gegen Ende der Vorbereitung beim hohen 7:0-Sieg gegen Reimlingen und dem 2:0-Sieg gegen Bezirksoberligist CSC Batzenhofen-Hirblingen stark gestiegen sind. Eine konstant gute Trainingsbeteiligung, hohe Motivation und großer Ehrgeiz zeichneten die Vorbereitung der Damen aus. Das Trainerteam Schröter/Hander ist zuversichtlich, auch in dieser Saison in der Bezirksliga eine gute Rolle zu spielen.

TSV Nördlingen in der Frauen-Bezirksliga: Ein Abgang und ein Neuzugang

Mit Anna Dehm, die wieder zu ihrem Heimatverein TSV Oettingen gewechselt ist, verzeichnet das Team einen Abgang. Verstärkt wurde der Kader durch die Mittelfeldspielerin Jana Schneid, die zuletzt bei der SG Wechingen/Alerheim gemeldet war. Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt der TSV Nördlingen den Kreisliga-Aufsteiger SpVgg Joshofen Bergheim unter der Spielleitung von Michael Hertle im Rieser Sportpark in Nördlingen. (AZ/schra)