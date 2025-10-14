Fußball-Damen des TSV Nördlingen rücken auf Platz drei vor

Mit einem verdienten 2:0-Heimsieg haben sich die Nördlinger Bezirksoberliga-Fußballerinnen drei wichtige Punkte gegen die insgesamt auf Augenhöhe agierenden Gegnerinnen vom SV Wattenweiler geholt. Damit liegen die Damen des TSV Nördlingen in ihrer ersten BOL-Saison nach vier Spielen schon auf Rang drei.

In der Anfangsphase zeigten die Gäste ansatzweise ihre offensiven Qualitäten und Paulina Meier musste im letzten Moment clever im Zweikampf gegen Julia Schwarz agieren (2.). Die Schröter-Truppe brauchte eine Viertelstunde, bis Mia Voß eine erste Torannäherung gelang (15.). Ein toller Angriff über Linda Löw auf der linken Seite brachte Jana Schneid in optimale Position und ihre gezielte Flanke veredelte die mitgelaufene Antonia Kawan volley zur 1:0-Heimführung (19.). Einige Standards brachten auf beiden Seiten brenzlige Strafraumszenen, wobei die spielerische Linie wegen vieler harter Zweikämpfe oft zu kurz kam.

Frauenfußball: Linda Löw trifft zum 2:0 – TSV Nördlingen besiegt Wattenweiler

Mit der Führung im Rücken und der starken Präsenz im Mittelfeld durch Sarah Eberhardt, Jana Schneid und Alya Hanke fokussierte sich der TSV im zweiten Abschnitt primär auf die Defensive, ohne die Nadelstiche zur endgültigen Entscheidung aus dem Auge zu verlieren. Bereits in der 52. Minute wurde ein Kopfball von Jana Schneid nach Böhnle-Ecke auf der Torlinie im letzten Moment geklärt. Auch Hankes Schuss wurde noch abgefälscht und strich haarscharf am Torwinkel vorbei (55.). Ein wiederholt überhartes Einsteigen hatte die Gelbe Karte für Wattenweilers Milena Dopfer zur Folge (61.).

Lisa Schweiger im TSV-Tor konnte den einen oder anderen Fernschuss von Selina Rösch abfangen, was aber in Summe keine große Gefahr ausstrahlte (77./80.). Den Sieg perfekt machte schließlich Linda Löw, die einen Bilderbuchkonter mit einem strammen Schuss ins kurze Eck zum umjubelten 2:0 abschloss (85.). Mia Voß scheiterte noch im Eins-gegen-Eins an der Gästekeeperin Julia Weithmann, ehe sich Resi Gnugesser nach überstandener Schulterverletzung noch einige BOL-Minuten abholte.

„Die Siege in Kaufbeuren und nun gegen Wattenweiler fanden ihre Grundlage in der sehr hohen Intensität bei den gewonnenen Zweikämpfen. Dies war und ist eine wichtige Erkenntnis, um die weiteren Spiele in der sehr ausgeglichenen Bezirksoberliga positiv anzugehen“, bilanzierte TSV-Trainer Andreas Schröter. Zuschauer: 55.

TSV Nördlingen: L. Schweiger; P. Meier, K. Fischer, M. Voß (75. A. Truffellini), J. Schneid, I. Schmidbaur, A. Hanke, L. Löw, A. Böhnle (88. T. Gnugesser), S. Eberhardt, A. Kawan (68. P. Engelhardt)