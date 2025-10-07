Nördlingerinnen kommen vollends in der Bezirksoberliga an

Einen knappen, aber verdienten 2:1-Sieg haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Nördlingen am Wochenende aus Kaufbeuren mitgebracht. Die ansässige SpVgg trennte sich nicht leichtfertig von den drei Punkten.

Nach anfänglichem Abtasten übernahmen die Gäste aus Nördlingen mehr und mehr das Kommando. Den ersten Torschuss verzeichnete Alica Böhnle (20.). Auch Antonia Kawan zog vom Leder und machte deutlich, dass die Nördlingerinnen an diesem Sonntagmorgen aus dem Allgäu etwas Zählbares mitnehmen wollten (23.). Die torgefährlichste Kaufbeurerin Melina Moser zeigte kurz vor der Gästeführung ihr Können, doch Lisa Schweiger im TSV-Tor war auf dem Posten.

Frauenfußball-Bezirksoberliga: Kawan bringt TSV Nördlingen in Kaufbeuren in Führung

Fast im Gegenzug jedoch fiel der angesprochene Führungstreffer für die Rieserinnen, nachdem sich Viktoria Leitner auf der linken Seite toll durchgetankt und Alica Böhnle in die Tiefe geschickt hatte. Den Querpass donnerte die mitgelaufene Antonia Kawan aus fünf Metern über die Linie zum 0:1 (25.). Der Ausbau der Gästeführung war mehrfach möglich, denn Leitner war kaum zu bremsen und auch Böhnle setzte sich ein ums andere Mal geschickt durch (35./39.). Drei Fernschüsse, wieder von Moser und den auffälligen Heimakteurinnen Julia Czeschlick und Paula Eichinger, verfehlten das Ziel oder wurden eine Beute von Schweiger (33./36./45.).

Auch im zweiten Abschnitt stand die Abwehr um Paulina Meier und Katja Fischer bärenstark, sodass sich speziell Fischer zudem noch bei den Standards in der Offensive positiv bemerkbar machte (51./53.). Dauerläuferin Sarah Eberhardt war nur durch ein hartes Tackling zu bremsen (54.). Schließlich war auch Kawan gefoult worden und den fälligen Freistoß zimmerte Böhnle mit beeindruckender Präzision aus 20 Metern in den linken oberen Torwinkel – ein klasse Tor zum 0:2 (60.).

Paula Eichinger bringt Kaufbeuren per Elfmeter zurück ins Spiel

Kaufbeuren gab nicht auf und postwendend knallte Moser das Spielgerät an die Latte (61.). Nach einem „Strafraumschubser“ ließ sich Paula Eichinger die Chance vom Elfmeterpunkt nicht nehmen und schob rechts unten zum Anschlusstreffer ein – 1:2 (62.). Nun wurde es das erwartbare Kampfspiel und die Nearle-Mädels stemmten sich gekonnt, aber auch technisch und taktisch im Vorteil gegen die anrennenden Allgäuerinnen. Kawan und die zweikampfstarke Alya Hanke hatten sogar noch die besseren Einschussmöglichkeiten, doch am Ende blieb es bei dem knappen, aber hochverdienten ersten Auswärts-Dreier für den TSV Nördlingen in der BOL. Zuschauer: 55. (schra)

TSV Nördlingen: L. Schweiger, P. Meier, K. Fischer, J. Schneid, I. Schmidbaur, A. Hanke, L. Löw, A. Böhnle, V. Leitner, S. Eberhardt, A. Kawan