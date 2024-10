Wie das Spiel auf ein Tor das Fußballtraining bereichert

Am Montag, 7. Oktober, startet der 6. DFB-Trainingsdialog mit dem Ziel, den inhaltlichen Austausch der DFB-Stützpunkte mit den Trainern, Trainerinnen und auch den Verantwortlichen in den Vereinen zu intensivieren. Im Zentrum der Veranstaltung stehen Spiele auf ein Tor und wie diese in die Vereinsarbeit und speziell in die Trainingsarbeit integriert werden können. Am Ende der Einheit sollen kleine Räume mit großer Wirkung im Zentrum stehen. Auch in Nördlingen kann man teilnehmen.

Die Veranstaltung am 7. Oktober im Nördlinger Rieser Sportpark beginnt mit einem Praxisteil um 18 Uhr. Im Rahmen einer Demotrainingseinheit mit den Spielern und Spielerinnen des DFB-Stützpunktes zeigen die Trainer dabei Spielformen, die Spiele auf ein Tor aufgreifen. Teilnehmer erhalten einen kostenlosen Zugang zu einer Online-Broschüre, in der alle Trainingsformen sowie weitere interessante Aspekte für ein attraktives, spielorientiertes und zielgerichtetes Fußballtraining aufgeführt sind. Die bayerischen DFB-Stützpunktkoordinatoren laden die Jugendtrainerinnen und -trainer sowie Betreuerinnen und Betreuer der Vereine zu dieser kostenlosen Trainerfortbildung ein. Auch weitere Interessierte aus den Vereinen sind willkommen.

DFB-Trainingsdialog in Nördlingen: Trainer können Fortbildungsstunden sammeln

Die bayerischen Trainergemeinschaften (GFTs) unterstützen das gemeinsame Fachsimpeln über das Spiel auf ein Tor, indem sie die Anrechnung von Fortbildungsstunden für Inhaber einer Trainerlizenz (C/B) ermöglichen. Zeitlicher Ablauf des 6. DFB-Trainingsdialoges am 7. Oktober: Bis 18 Uhr Eintreffen der Trainer und Betreuer am DFB-Stützpunktort, 18 Uhr bis circa 19.15 Uhr Trainingsbeobachtung mit paralleler Kommentierung, 19.15 Uhr bis circa 19.45 Uhr kurze Nachbesprechung auf dem Platz. (jais)