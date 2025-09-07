Icon Menü
Fußball-A-Klasse Nord 1: Kantersiege für Maihingen II, Munzingen/Birkhausen und Wechingen am dritten Spieltag

Fußball

Hohe Auswärtserfolge in den A-Klasse-Partien

Fußball-A-Klasse Nord 1: Maihingen II, Munzingen/Birkhausen und Wechingen fahren Kantersiege ein. Grosselfingen bejubelt unerwarteten 3:2-Sieg gegen die SG HGH.
Von Wolfgang Weichenmeier
    Ganz knapp war es zwischen der SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen (in Rot) und dem SV Grosselfingen, Letzterer setzte sich in Hoppingen mit 3:2 durch.
    Ganz knapp war es zwischen der SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen (in Rot) und dem SV Grosselfingen, Letzterer setzte sich in Hoppingen mit 3:2 durch. Foto: Dieter Mack

    In der A-Klasse Nord 1 haben die Gästeteams mit deutlichen Siegen aufgetrumpft: Maihingen II erzielte in Minderoffingen vier Treffer, Wechingen legte in Utzwingen fünf Tore nach und Munzingen/Birkhausen glänzte bei Athletik Nördlingen sogar mit neun Toren. Als einziges Team steht die SG damit nach dem dritten Spieltag mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten da. Die Partie SG Möttingen/Mönchsdeggingen II gegen FC Nordries fand wegen Nichtantritts der Gäste nicht statt.

