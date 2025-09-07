Hohe Auswärtserfolge in den A-Klasse-Partien

In der A-Klasse Nord 1 haben die Gästeteams mit deutlichen Siegen aufgetrumpft: Maihingen II erzielte in Minderoffingen vier Treffer, Wechingen legte in Utzwingen fünf Tore nach und Munzingen/Birkhausen glänzte bei Athletik Nördlingen sogar mit neun Toren. Als einziges Team steht die SG damit nach dem dritten Spieltag mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten da. Die Partie SG Möttingen/Mönchsdeggingen II gegen FC Nordries fand wegen Nichtantritts der Gäste nicht statt.

