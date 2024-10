Wiedersehen in der A-Klasse: Athletik Nördlingen empfängt Utzwingen

In der vergangenen Saison spielten der SC Athletik Nördlingen und der FSV Utzwingen noch in der B-Klasse Nord und lieferten sich bis zum letzten Spieltag ein Rennen um die Meisterschaft. Da beide punktgleich ins Ziel kamen, entschied der direkte Vergleich über Vizetitel und Meistertitel. Athletik hatte beide Spiele gegen den FSV gewonnen (1:0 und 2:0). Die Nordrieser konnten es aber verschmerzen, da auch der Zweitplatzierte direkt aufstieg. Am Sonntag stehen sich die beiden Teams wieder gegenüber. Schiedsrichter Siegfried Eder (SV Neresheim) pfeift die Partie um 15 Uhr auf dem Platz hinter der alten Turnhalle in Nördlingen an. Wie steht es vorab um die beiden Aufsteiger in der A-Klasse Nord?

