Wenn der Tabellenführer aufs Schlusslicht trifft: SCN-B empfängt Utzwingen

Trainer Joe Kleebauer und Spielertrainer Andre Gebele treffen sich am Sonntag auf dem Sportplatz in Nähermemmingen – allerdings nicht wie in der vergangenen Saison im selben Team, sondern auf unterschiedlichen Seiten. Gebele ist seit dieser Saison Trainer des FSV Utzwingen, nachdem er zuvor eine Saison lang für den SC Nähermemmingen-Baldingen gespielt hatte. Die beiden Teams stehen am jeweils entgegengesetzten Ende der Tabelle der A-Klasse Nord: Während der SC derzeit die Spitzenposition innehat, rangiert der Aufsteiger aus Utzwingen auf dem letzten Platz.

Pauline Herrle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andre Gebele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Utzwingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis