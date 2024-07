Am ersten Spieltag steht ein Derby für den TSV Nördlingen II an

Das einzige Donau-Rieser Derby der Fußball-Bezirksliga Nord findet bereits am ersten Spieltag statt: Am Sonntag (15.30 Uhr, Rieser Sportpark) empfängt der Aufsteiger TSV Nördlingen II den SV Wörnitzstein-Berg, der bereits seit 2021 in der Bezirksliga spielt und die Plätze vier, fünf und letzte Saison Platz drei erreicht hat. Wie haben sich die Gäste in der Sommerpause aufgestellt?

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wörnitzstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis