Fußball

20:45 Uhr

Nördlingens Zweite feiert wieder ein Erfolgserlebnis

Plus Fußball-Kreisliga: TSV Nördlingen II schlägt im Spitzenspiel Verfolger Alerheim, der auf Rang drei abrutscht. Kellerkind Riedlingen holt vier Punkte zu Ostern.

Immens wichtig war für den Fußball-Kreisliga-Primus, den TSV Nördlingen II, am Karsamstag das Spitzenspiel gegen Verfolger Alerheim, der sich die Tabellenführung hätte schnappen können. Doch die Nördlinger hielten dem Druck stand und schlugen die SG mit 1:0. Damit bleiben sie an der Tabellenspitze. Der FC Maihingen konnte drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf aus Mündling entführen, ebenso erfolgreich im Abstiegskampf war die SpVgg Riedlingen in Höchstädt. Am Ostermontag ließ der FC Maihingen hingegen die Punkte in Buchdorf, während sich der TSV Hainsfarth einen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Wemding sicherte.

SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf – FC Maihingen 0:1 (0:0). Gerade in der ersten Hälfte waren die Hausherren dominierend und hatten mehrmals die Chance zur Führung. Die Gäste kamen hin und wieder durch Konter in die gegnerische Hälfte. Doch die Abwehr der SG ließ kaum Torschüsse zu. Auch nach Wiederanpfiff machten die Gastgeber ordentlich Druck, brachten aber keinen Ball über die Torlinie. In der 60. Minute hatten die Maihinger die größte Chance, als Raphael Stimpfle im Strafraum zum Abschluss kam, aber Torwart Dennis Macho wehrte den Ball zur Ecke ab. Der Siegtreffer gelang Raphael Stimpfle (85.), nachdem sich Torwart Macho verschätzt hatte. In den letzten Minuten waren die Gäste dem 2:0 näher, als die SG am Ausgleich, doch es blieb beim 0:1. Zuschauer: 125. (sge)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .