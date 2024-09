Ein Saisonhöhepunkt unter Flutlicht für den TSV Nördlingen

Bevor auch der TSV Nördlingen (9. Platz/16 Punkte) durch die 17-Vereine-Konstellation nach der Dauerbelastung in eine spielfreie Feiertagswoche gehen darf, steht an diesem Freitag (19 Uhr) noch das Bayernliga-Auswärtsspiel beim FC Memmingen an (2. Platz/22 Punkte). Nach der Heimniederlage gegen den TSV Kottern vergangenen Samstag soll eine weiterer Misserfolg gegen eine Allgäuer Mannschaft unbedingt verhindert werden. Doch dieses Unterfangen wird schwer, sind doch die Unterallgäuer eine von fünf Mannschaften, die zu Hause noch unbesiegt sind.

