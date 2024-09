Ohne Chancen keine Tore: Nördlingen unterliegt Kottern mit 0:1

Die fünfte Niederlage der laufenden Bayernliga-Saison haben am Samstag die Fußballer des TSV Nördlingen einstecken müssen. Beim 0:1 (0:1) gegen die Gäste aus dem Kemptener Stadtteil Kottern waren die Rieser vor allem in der ersten Halbzeit zu harmlos, um den Allgäuern gefährlich zu werden. In Hälfte zwei machte die Mannschaft von Trainer Daniel Kerscher es etwas besser, blieb aber erfolglos.

