Fußball Bayernliga: Nördlinger Abwehrprobleme sorgen für 1:3 gegen Hauzenberg

Fußball

Nördlinger Defensivschwäche lässt Hauzenberg jubeln

Fußball-Bayernliga: Mit 1:3 unterliegt der TSV am Freitag beim Aufsteiger. Der schießt sonst kaum Tore, gegen die Nördlinger gelingt das aber.
Von Klaus Jais
    •
    •
    •
    Simon Gruber (links) und Mario Taglieber (rechts) nehmen Hauzenbergs Fabian Gastinger in die Zange.
    Simon Gruber (links) und Mario Taglieber (rechts) nehmen Hauzenbergs Fabian Gastinger in die Zange. Foto: Klaus Jais

    Ganze fünf Tore in elf Spielen hatte Bayernliganeuling FC Sturm Hauzenberg bis zum Gastspiel des TSV Nördlingen erzielt. Die schwächste Abwehr der Liga öffnete auch im Landkreis Passau ihre Tore und gestattete der Heimelf einen 3:1 (0:0)-Sieg. Es war bereits das fünfte Spiel der Rieser mit drei Gegentoren. Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei den Kerscher-Schützlingen. Mehr als die mittlerweile 29 Gegentreffer hat keine andere Mannschaft der Liga. Der TSV wartet damit auch nach dem achten Auswärtsspiel auf den ersten Sieg in der Fremde.

