Nördlinger Defensivschwäche lässt Hauzenberg jubeln

Ganze fünf Tore in elf Spielen hatte Bayernliganeuling FC Sturm Hauzenberg bis zum Gastspiel des TSV Nördlingen erzielt. Die schwächste Abwehr der Liga öffnete auch im Landkreis Passau ihre Tore und gestattete der Heimelf einen 3:1 (0:0)-Sieg. Es war bereits das fünfte Spiel der Rieser mit drei Gegentoren. Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei den Kerscher-Schützlingen. Mehr als die mittlerweile 29 Gegentreffer hat keine andere Mannschaft der Liga. Der TSV wartet damit auch nach dem achten Auswärtsspiel auf den ersten Sieg in der Fremde.

