Der Vizemeister ist am Freitag zu Gast in Nördlingen

Die Pokalniederlage am Dienstag war für den TSV Nördlingen ebenso bitter wie schnell verdaut. Das liegt vor allem daran, dass man Regionalligist Türkgücü München 90 Minuten lang das Leben schwer gemacht hatte, ehe man im Elfmeterschießen den Kürzeren zog. Trotz der Niederlage sah Trainer Daniel Kerscher, der einige Stammkräfte nur jeweils eine Halbzeit lang einsetzte, genau die Reaktion, die er sich nach der Klatsche gegen Aufsteiger Grünwald erwartet hatte. Und so ist man im Ries guter Dinge, was das Heimspiel an diesem Freitagabend, 18.30 Uhr, angeht. Mit dem SV Heimstetten ist jedoch keine Laufkundschaft zu Gast.

