Kann der TSV Nördlingen die Junglöwen bändigen?

Fans von Traditionsmannschaften haben es oft nicht leicht, das trifft auch auf die Anhänger des TSV 1860 München zu. Sportliche Misserfolge, finanzielle Probleme und Konflikte im Verein sorgen für ständige Unruhe bei den Löwen, die auch in dieser Spielzeit einen eher schwachen Start in die Dritte Liga hingelegt haben. Für Aufmunterung sorgt immerhin die zweite Mannschaft, die es aktuell deutlich besser macht: Nach acht Partien in der Bayernliga Süd stehen 18 Punkte auf dem Konto der Junglöwen, die mit fünf Siegen und drei Unentschieden noch ungeschlagen sind und ein Torverhältnis von 17:6 vorweisen. An diesem Samstag ist der TSV 1860 München II zu Gast in Nördlingen, Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Gerd-Müller-Stadion.

Nico Lutz