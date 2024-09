Löwen gebändigt: Nördlingen stoppt die Sechzger-Serie

Dank einer effizienten Leistung hat der TSV Nördlingen vor knapp 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Gerd-Müller-Stadion die zuvor in acht Spielen ungeschlagenen Junglöwen bezwungen, die trotz viel Ballbesitz weitestgehend zahnlos agierten. In einer chancenarmen Partie zeigte Nördlingen gegen blutjunge Sechzger eine körperlich überlegene und vor allem abgezocktere Leistung und siegte durchaus verdient mit 2:1 (1:0). Der TSV nutzte seine Chancen eiskalt und verteidigte robust gegen technisch starke Löwen, die jedoch selten den Weg in das letzte Drittel fanden und zu spät zum Anschlusstreffer kamen.

