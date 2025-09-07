Nördlinger Fußballer punkten wieder in Erlbach

Die weite Reise ins 240 Kilometer entfernte Erlbach hat sich für Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen noch immer gelohnt. Nach dortigen drei 1:0-Siegen war es zwar diesmal „nur“ ein 1:1 (1:0), aber die TSV-Leistung passte und sie war auch nötig, um bei den zu Hause ungeschlagenen Oberbayern etwas Zählbares mitzunehmen. Für den SVE war es im vierten Heimspiel erst das zweite Gegentor in der Holzbau Grübl Arena, in der sich zur für Erlbach ungewohnten Anstoßzeit 14 Uhr 273 Zuschauerinnen und Zuschauer eingefunden hatten.

