Fußball-Bayernliga: TSV Nördlingen nimmt einen Punkt aus Erlbach mit – 1:1 beim Aufstiegskandidaten

Fußball

Nördlinger Fußballer punkten wieder in Erlbach

Fußball-Bayernliga: Mit dem 1:1 beim Aufstiegskandidaten kann der TSV zufrieden sein. Das nächste Wochenende ist spielfrei – genau zur rechten Zeit.
Von Klaus Jais
    Kopfballstärke bewies Nico Schmidt, der das 1:1 erzielte, hier aber in einer anderen Szene. Jakob Mayer (rechts) steigt vergeblich hoch.
    Kopfballstärke bewies Nico Schmidt, der das 1:1 erzielte, hier aber in einer anderen Szene. Jakob Mayer (rechts) steigt vergeblich hoch. Foto: Klaus Jais

    Die weite Reise ins 240 Kilometer entfernte Erlbach hat sich für Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen noch immer gelohnt. Nach dortigen drei 1:0-Siegen war es zwar diesmal „nur“ ein 1:1 (1:0), aber die TSV-Leistung passte und sie war auch nötig, um bei den zu Hause ungeschlagenen Oberbayern etwas Zählbares mitzunehmen. Für den SVE war es im vierten Heimspiel erst das zweite Gegentor in der Holzbau Grübl Arena, in der sich zur für Erlbach ungewohnten Anstoßzeit 14 Uhr 273 Zuschauerinnen und Zuschauer eingefunden hatten.

