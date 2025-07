Schwerer Saisonstart steht dem TSV Nördlingen bevor

Wer hat den Umbruch besser bewältigt, der SV Heimstetten oder der TSV Nördlingen? Diese Frage wird zum Start der Saison 2025/26 der Fußball-Bayernliga Süd im direkten Duell beantwortet. Regionalliga-Schiedsrichter Christopher Schwarzmann (TSV Scheßlitz, Oberfranken) pfeift das insgesamt fünfte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten an diesem Samstag um 14 Uhr im ATS Sportpark in Heimstetten an. Abfahrt in Nördlingen ist um 10.30 Uhr. Es verspricht ein maximal schweres erstes Spiel für die Rieser zu werden.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis