Eine Fußballmannschaft will sich bekanntlich von Woche zu Woche verbessern. Das dürfte den Spielern des TSV Nördlingen nach dem überragenden 7:2 gegen Türkspor Augsburg jedoch schwerfallen. Versuchen werden sie es trotzdem, an diesem Samstag sind die Rieser in Pipinsried zu Gast. Anpfiff in der Küchenstadel-Arena ist um 14 Uhr.

