Derby zum Heimauftakt: TSV Nördlingen empfängt FC Gundelfingen

Endlich wieder Bayernliga-Fußball im Gerd-Müller-Stadion: Der TSV Nördlingen steht am zweiten Spieltag vor seinem Heimdebüt – und das hat es direkt in sich. Denn es ist Derbyzeit, der FC Gundelfingen ist zu Gast. Anpfiff der Partie an diesem Samstag ist um 17 Uhr. Bei aller Vorfreude kommt das Derby für die Nördlinger ein bisschen zur Unzeit.



Die Gäste aus dem Landkreis Dillingen an der Donau kehren nach einem Jahr Landesliga postwendend als Meister in die Bayernliga zurück, der insgesamt vierte Aufstieg in die fünfthöchste Spielklasse. Maßgeblichen Anteil daran hatten die beiden jungen Eigengewächse Leon Sailer (13 Tore und sieben Vorlagen) und Jeremias Seibold (neun Tore und zwölf Vorlagen), die das Team in der Offensive anführten. Meistermacher Thomas Rudolph, der die Mannschaft seit der vergangenen Saison leitet, musste im Sommer jedoch den einen oder anderen Abgang verschmerzen.

