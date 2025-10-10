Nördlingens Negativ-Serie gegen Kottern verlangt nach einer Wende

In der Bayernliga Süd kommt es an diesem Samstag (15.30 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) zum Aufeinandertreffen der nördlichsten und der südlichsten Mannschaft. Die Rede ist von der Partie TSV Nördlingen gegen den TSV Kottern. Die Rieser liegen mit elf Punkten auf Platz 13, die Allgäuer haben drei Punkte weniger auf ihrem Konto und belegen aktuell Platz 15. Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wartet entsprechend eine Partie zweier Teams mit jeder Menge Problemen.

Die Nördlinger haben sieben Heim- und vier Auswärtspunkte, die Gäste sind die einzige Mannschaft der Liga ohne Heimsieg – den sieben Auswärtspunkten steht nur ein Heimpünktchen gegenüber. Die sieben Auswärtspunkte stammen von einem 0:0 in Erlbach und zwei 1:0-Siegen in Hauzenberg und bei Türkspor Augsburg.

Fußball-Bayernliga: Nördlingens nächster Gegner ist noch schlechter in die Saison gestartet

Der TSV Kottern hat sich nach der 3:5-Heimniederlage gegen den SV Schalding-Heining (11. Spieltag) von Cheftrainer Martin Dausch getrennt. Die Allgäuer hinken den eigenen Ansprüchen nach einem völlig verkorksten Start weit hinterher und belegten nach zehn Spieltagen mit lediglich fünf Punkten den vorletzten Tabellenplatz. Auch Co-Trainer Stefan Kröger musste seinen Hut nehmen. Der Nachfolger von Dausch stand zeitnah fest: Andreas Maier (41) soll die Truppe aus dem Kemptener Stadtteil wieder in ruhigeres Fahrwasser führen.

Abteilungsleiter Andreas Breuer begründete die Entscheidung des Vereins wie folgt: „Die Trennung hat rein sportliche Gründe. Menschlich und charakterlich hat es sowohl bei Martin als auch bei Stefan überhaupt nichts gegeben, das hat wunderbar gepasst. Die beiden haben auch das Konzept, auf junge Spieler zu setzen, wie vom Verein gewollt, umgesetzt. Der sportliche Erfolg ist allerdings zuletzt völlig ausgeblieben. Aus welchen Gründen auch immer, es hat einfach nicht mehr funktioniert und wir mussten jetzt einfach handeln. Wir müssen nun schauen, dass wir uns mit allem uns zur Verfügung stehenden Mitteln da unten rauskämpfen.“

Nördlingen gegen Kottern: TSV-Trainer Daniel Kerscher steht noch viel Arbeit bevor

Martin Dausch hatte im Sommer 2024 das Cheftraineramt von Frank Wiblishauser übernommen. In der Saison 2024/25 führte er den TSV Kottern auf einen ordentlichen sechsten Tabellenplatz in der Bayernliga Süd. Gut ein Jahr später muss er nun seinen Posten wieder räumen. Nachfolger Andreas Maier (41) coachte zuletzt den Bezirksligisten FC Oberstdorf und ist den Fußballfreunden im Allgäu vor allem durch seine aktive Zeit beim 1. FC Sonthofen und dem FC Memmingen bestens bekannt. In der Saison 2008/09 war Maier Stammspieler beim SSV Reutlingen in der Regionalliga Süd.

Die Allgäuer haben keinen Torjäger in ihren Reihen. Fünf Spieler – Achim Speiser, Christopher Duchardt, Matthias Jocham, Kevin Haug und Noah Hackenschmidt – haben je zweimal getroffen. Die restlichen beiden Treffer waren Eigentore des SV Schalding-Heining. In der Bayernliga standen sich Nördlingen und Kottern bislang zehnmal gegenüber. Achtmal ging der TSV Kottern als Sieger vom Platz, ein Spiel endete unentschieden und nur einmal (am 2. März 2024) hieß der Sieger TSV Nördlingen. Das Gute und gleichermaßen Schlechte an Statistiken ist, dass sie keine Spiele gewinnen oder verlieren. Aber sie geben Hinweise, wo Schwachstellen liegen. Und sie verraten, dass TSV-Trainer Daniel Kerscher noch viel Arbeit vor sich hat.

TSV Nördlingen: Fiedler gegen Kottern wieder fit – Szabo und Gruber fraglich

Zur personellen Situation bei den Gastgebern: Johannes Fiedler und Mario Szabo waren gegen Hauzenberg angeschlagen. Fiedler kam in Niederbayern gar nicht zum Einsatz, steht gegen Kottern aber wieder zur Verfügung. Hinter einem Einsatz von Szabo steht ein großes Fragezeichen. Ebenso offen ist ein Einsatz von Simon Gruber, der sich in Hauzenberg verletzte und die ganze Woche nur eingeschränkt trainieren konnte. Ansonsten sind, bis auf die Langzeitverletzten Edwin Tarakan, Fabio Siebachmeyer und Hans Rathgeber, alle da. Jonas Wundel, der bisher in der Bayernliga lediglich zwei Kurzeinsätze hatte, hat sich im Spiel der U23 das Außenband im Sprunggelenk gerissen.

TSV-Trainer Daniel Kerscher meint zum Gegner und zur Zielsetzung im fünften Heimspiel: „Der TSV Kottern verfügt über eine sehr zweikampfstarke, erfahrene Mannschaft. Nach der enttäuschenden Niederlage in Hauzenberg wollen und müssen wir Zuhause ein anderes Gesicht zeigen und unsere individuellen Fehler, die Woche für Woche zu Gegentoren führen, abstellen. Egal, gegen welchen Gegner es geht.“