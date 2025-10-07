Nördlinger Polizei-Fußballer werden Deutscher Meister

Einen Riesenerfolg hat die Bayerische Polizeiauswahl bei den 25. Deutschen Polizeimeisterschaften der Männer im Fußball eingefahren. Nach mehr als 37 Jahren gelang der Bayerischen Polizeiauswahl in Köln das Kunststück, die Deutsche Meisterschaft wieder mal nach Bayern zu holen – und vier aktive oder ehemalige Spieler des TSV Nördlingen waren mittendrin.

Das erste Gruppenspiel gegen die Auswahl des Landes Mecklenburg-Vorpommern war schon ein Ausrufezeichen, denn mit 6:0 (Torschützen unter anderem Jonathan Grimm und Alexander Schröter) holte die Bayernauswahl sich optimale Voraussetzungen für das finale Gruppenspiel gegen den Gastgeber Nordrhein-Westfalen. In dem reichte zum Endspieleinzug das anvisierte Remis, 3:3 trennten sich die Mannschaften.

Polizei-Fußball: Vier Spieler der TSV Nördlingen holen Deutsche Meisterschaft

Das Finale bestritten die Bayern dann gegen die Hamburger Polizei und es reichte ein „goldenes“ Tor zum 1:0-Sieg und damit dem Titelgewinn. Große Freude herrschte im Innenministerium – dem Bayerischen Sportkuratorium – und insbesondere bei den Polizisten mit Nördlingen-Bezug, denn Patrick Michel (Polizei Nördlingen, SV Holzkirchen), Alexander Schröter (Polizei Dillingen, zur Zeit Beamtenfachhochschule, TSV 1861 Nördlingen), Jonas Halbmeyer (PI ZED Augsburg, FC Ehekirchen) und Jonathan Grimm (Polizei Eichstätt, VfB Eichstätt) schnürten allesamt bereits die Kickstiefel für den TSV Nördlingen. (schra)