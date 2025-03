Rumpf-Mannschaft des TSV Nördlingen holt sich böse Abreibung

Es ist eine, sagen wir mal, überschaubare Angelegenheit, die sich an diesem bitterkalten Nachmittag im Gästeblock des Heimstettner Sportparks abgespielt hat. Dort hielten handgezählte vier Fans des TSV Nördlingen – drei Fahnenschwinger und ein Trommler – wacker die Stellung und feuerten ihre Mannschaft in diesem Bayernligaspiel über 90 Minuten unermüdlich an. Dabei taten die Gäste-Kicker nicht gerade viel, um die Laune des Quartetts im Gästeblock zu heben. Vielmehr zeigten die Nördlinger beim abstiegsbedrohten SV Heimstetten eine über weite Strecken blutleere Vorstellung und gingen am Ende verdient mit 1:6 (1:3) als Verlierer vom Platz.

