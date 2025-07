TSV Nördlingen muss eine Stammkraft ziehen lassen

Der VfB Eichstätt, Spitzenreiter in der Fußball-Bayernliga Nord, hat sich für die Saison 2025/26 die Dienste von Jonathan Grimm vom TSV Nördlingen aus der Bayernliga Süd gesichert. Diesen Transfer hat nun der Sportliche Leiter in Eichstätt, Tobias Grimm, verkündet.

„Der 25 Jahre alte Neuzugang hat bei uns einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Wir freuen uns sehr, dass sich Jonathan trotz anderer interessanter Angebote für den VfB entschieden hat“, so Tobias Grimm. Der Mittelfeldspieler ist beim TSV Nördlingen, Tabellenneunter in der Bayernliga Süd, seit Jahren uneingeschränkter Stammspieler. Seit der Saison 2019/21 absolvierte er 139 Partien für den TSV. Wie beim Portal Fupa zu lesen ist, arbeitet Jonathan Grimm bei der Polizei in Eichstätt, weshalb der Wechsel auch Sinn ergibt. (dme/AZ)