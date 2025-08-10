Unnötige Niederlage für Nördlingens Zweite im „Sommerkick“

Gegen den TSV Zusmarshausen haben sich die Maihinger Bezirksliga-Fußballer am Sonntag zumindest einen Punkt für den Klassenerhalt gesichert – nach 0:2-Rückstand aller Ehren wert. Die Nördlinger U23 fand gegen den TSV Meitingen zu spät zu ihrem Spiel, um das gleiche Kunststück zu schaffen, und verlor am Ende mit 1:2.

FC Maihingen – TSV Zusmarshausen 2:2 (0:0). Die Gäste reisten als klarer Favorit an, angeführt vom bisherigen Top-Torschützen der Liga Marc Sirch und dem früheren Jugend-Nationalkeeper Raif Husic, während die Heimelf über weite Strecken um eine Überraschung kämpfte, was ihr aber am Ende verwehrt wurde. Im ersten Durchgang war es ein offenes Spiel ohne klare Verteilung der Spielanteile, beide Teams neutralisierten sich weitestgehend. Nach der Trinkpause bot sich den Hausherren die erste gute Chance des Spiels, doch die sehr gut herausgespielte Offensivaktion über Jürgen Liebhard und Max Thum wurde aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition nicht anerkannt. Kurz darauf verfehlte Bernd Wolf den Kasten aus aussichtsreicher Distanz.

Maihingens Kapitän Stimpfle führt die Aufholjagd gegen Zusmarshausen an

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Favorit aus Zusmarshausen, wie schnell sich Spiele in dieser Liga von einem lauen Sommerkick in ein intensives BZL-Spiel entwickeln können: Sirch bediente Tim Wilde freistehend vor dem Tor, der den Ball sicher zum 0:1 ins Netz schob (50.). Wenig später erhöhte Sirch nach einem schnellen Konter auf 0:2 (55.). Maihingen zeigte sich unbeeindruckt, gewann immer mehr Ballbesitz und drängte auf den Anschluss. Dieser ließ nicht lange auf sich warten: Raphael Stimpfle traf nach einer sehenswerten Vorlage von Liebhard zum 1:2 (67.). Die Hausherren blieben dran und glichen nach einer Freistoßflanke von Alexander Göck erneut durch Kapitän Stimpfle per Kopfball aus (75.).

In der Schlussphase blieb es offen: Maihingen zeigte Moral und Kombinationsspiel, war dem Führungstreffer deutlich näher, doch die Gäste boten weiterhin Gefahr. Eine weitere Großchance bestand, als Aaron Stimpfle eine Flanke von Raphael Stimpfle ans Toraußennetz (77.) setzte und wenig später erneut der Heimkapitän einen schönen Freistoß von Max Steger in die Hände des Gästekeepers schoss (79.). Die Partie blieb intensiv und offen, mit sehenswertem Offensivfußball der Heimelf in der zweiten Halbzeit. Am Ende stand ein 2:2, das beiden Mannschaften zugutekam: Zusmarshausen behält seine Favoritenrolle, zeigte aber Defensivschwächen in der Schlussphase, während Maihingen eine starke Moral bewies und bis zum Schluss auf Augenhöhe spielte. (fcm)

FC Maihingen: M. Fischer; T. Haas, M. Haas (84. S. Wolf), A. Göck, L. Taglieber, R. Stimpfle, D. Göck (D. Zekl), J. Liebhard (73. A. Greiner), M. Steger, B. Wolf (59. A. Stimpfle), M. Thum (59. L. da Cunha Pimenta)

Fußball-Bezirksliga: Nördlingens Zweite findet gegen Meitingen zu spät zu ihrer Stärke

TSV Nördlingen II – TSV Meitingen 1:2 (0:0). Der „Sommerkick“ in der ersten Halbzeit hatte nur wenige aufregende Szenen. In der Anfangsphase hatten beide Teams jedoch zwei „Hochkaräter“: Kilian Reicherts Schuss strich um Haaresbreite vorbei und auch beim Abschluss von Michael Falch fehlte auf der Gegenseite nicht viel (4./7.). Ein Kopfball von Alexander Heider landete genau in den Händen von Heimkeeper Robin Oettle, und bei einem Nördlinger Konter knallte Bernd Rathgeber auf das Schienbein von Gästekeeper Niklas Schmidt (17./23.).

Eine relativ einfache und von den Zuschauern als „dummes Foul“ bezeichnete Aktion von Luca Lechler brachte die größte Möglichkeit für den Dino der Bezirksliga, doch Meitingens Spielmacher Mateo Duvnjak scheiterte an Torwart Robin Oettle, der den schwach getretenen Elfer sicher hielt (32.). Fast im Gegenzug hatte Luis Schüler eine tolle Abschlussmöglichkeit, doch ein Fuß eines Verteidigers stand dazwischen (33.). Bezeichnend für die eher ruhigere und kontrollierte Spielweise beider Teams, dass sowohl Meitingen als auch Nördlingen erst in der 40. und 43. Spielminute ihre ersten Eckbälle hatten.

Icon vergrößern Maihingens Spielführer Raphael Stimpfle (in Orange, vorne rechts am Ball) hat seiner Mannschaft mit zwei Treffern einen Punkt gegen den TSV Zusmarshausen gesichert. Foto: Dieter Mack Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Maihingens Spielführer Raphael Stimpfle (in Orange, vorne rechts am Ball) hat seiner Mannschaft mit zwei Treffern einen Punkt gegen den TSV Zusmarshausen gesichert. Foto: Dieter Mack

Kilian Reichert gelingt der Anschlusstreffer erst in der 82. Minute

Der zweite Abschnitt entschädigte die 147 Zuschauerinnen und Zuschauer und das Tempo nahm deutlich zu. Per Doppelschlag gingen die Gäste in eine bei den hohen Temperaturen schier unaufholbare Führung. Der eingewechselte Lukas Ehrhard fischte in der Nördlinger Spieleröffnung einen Ball ab und Andreas Hummel verwertete eiskalt (49.). Ein „Wackler“ reichte Spielmacher Duvnjak, um am Sechzehner frei zum Schuss zu kommen, und schon stand es 2:0 für die Gäste (57.).

Nördlingen wechselte taktisch und per Dreierkette wurde die Dominanz endlich spürbar. Dauerhafter Ballbesitz mit Kontergefahr der Gäste war fortan die Spielprägung. Einen Steckpass vom eingewechselten Daniel Ernst verwandelte Kilian Reichert flach zum 1:2 (82.). In der Druckphase bis zum Abpfiff des starken Schiedsrichters Jakob Zinßer konnten sich die jungen Nördlinger jedoch keine eindeutige Torchance mehr erarbeiten. Fazit: Eine Niederlage, die unter der Kategorie „unnötig“ einzusortieren ist. Zuschauer: 147. (schra)

TSV Nördlingen: R. Oettle, M. Hertlein (57. E. Holzner), J. Bühlmeier (71. D. Gis), E. Imeri, K. Reichert (63. M. Göttler), T. Müller (63. N. Leister), B. Rathgeber, L. Hopfauf, L. Lechler (63. D. Ernst), S. Mack, L. Schüler Wechselspieler: C. Idrizi, D. Bittner, M. Behringer