Maihinger Fußballer fahren zum absoluten Kellerduell nach Gundelfingen

Die Sorgenfalten beim FC Maihingen sind tiefer geworden. Mit 0:4 verlor der Aufsteiger beim TSV Dinkelscherben und kassierte die fünfte Niederlage in Serie. In der Tabelle stehen die Rieser nun auf dem 15. Rang, nur noch Gundelfingen II liegt hinter ihnen. An diesem Freitagabend, um 18.30 Uhr, treffen die beiden Aufsteiger im direkten Kellerduell aufeinander – mehr Brisanz geht kaum.
Fußball
