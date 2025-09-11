Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bezirksliga: FC Maihingen fährt zum Aufsteiger- und Kellerduell beim FC Gundelfingen II

Fußball

Maihinger Fußballer fahren zum absoluten Kellerduell nach Gundelfingen

Fußball-Bezirksliga: Nur die Zweite des FCG hat eine noch schlechtere Bilanz als die Rieser. Umso mehr gilt es, die Chance am Freitagabend zu nutzen.
Von Antonia Stadali
    • |
    • |
    • |
    Die Bezirksliga bleibt ein hartes Brot für die Maihinger Fußballer (in Orange-Schwarz: Jürgen Liebhard, im Spiel gegen Neuburg). Im Duell mit Gundelfingen II bietet sich die vielleicht größte Chance, mal wieder zu punkten.
    Die Bezirksliga bleibt ein hartes Brot für die Maihinger Fußballer (in Orange-Schwarz: Jürgen Liebhard, im Spiel gegen Neuburg). Im Duell mit Gundelfingen II bietet sich die vielleicht größte Chance, mal wieder zu punkten. Foto: Sebastian Stadali

    Die Sorgenfalten beim FC Maihingen sind tiefer geworden. Mit 0:4 verlor der Aufsteiger beim TSV Dinkelscherben und kassierte die fünfte Niederlage in Serie. In der Tabelle stehen die Rieser nun auf dem 15. Rang, nur noch Gundelfingen II liegt hinter ihnen. An diesem Freitagabend, um 18.30 Uhr, treffen die beiden Aufsteiger im direkten Kellerduell aufeinander – mehr Brisanz geht kaum.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden