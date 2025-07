So starten FC Maihingen und TSV Nördlingen II in die Bezirksliga

In der Fußball-Bezirksliga Nord ist an diesem Wochenende Saisonstart. Zwei Rieser Mannschaften sind dabei, beide bestreiten ihre Auftaktpartie am Sonntag: Um 15 Uhr empfängt der TSV Haunstetten den FC Maihingen und um 17 Uhr wird die Partie des TSV Nördlingen II gegen den VfR Jettingen angepfiffen. Beide Teams wollen den Klassenerhalt – und müssen dafür einen Umbruch im Kader hinbekommen.

Vier Vorbereitungsspiele absolvierten die Nördlinger, die allesamt gewonnen wurden: Sportfreunde Dinkelsbühl – TSV 1:5, SC Athletik Nördlingen – TSV 2:5, TSV – VfR Aalen U19 2:0, SGM Stödtlen/Tannhausen – TSV 1:3. „Die Ergebnisse haben gepasst. Die Trainingsbeteiligung ist manchmal nicht optimal, wenn es bedingt durch Schichtarbeit beziehungsweise Studium nur sieben, acht Spieler im Training während der Woche sind. Es ist ein gewisser Umbruch, weil der eine oder andere Spieler leistungsbedingt in die Bayernliga hochgezogen wurde“, sagt Trainer Karl-Heinz Schüler, der in der vergangenen Saison als Co-Trainer von Michael Göttler wirkte.

„Ich denke da an Thomas Schmid, Luca Hopfauf, Jan Mielich, Tom Müller und Fabio Siebachmeyer. Deswegen habe ich nicht unbedingt eine eingespielte Mannschaft. Aber das ist nun mal so bei einer U23 als Unterbau der Bayernliga. Wenn ich alle Leute an Bord habe, dann schaut es personell gut aus, aber es ist auch abhängig von der ersten Mannschaft, die bekanntlich derzeit fünf verletzte Spieler hat“, so der Coach vor Saisonstart.

Fußball-Bezirksliga: TSV Nördlingen II und FC Maihingen werden es schwer haben

Zum Gegner meint Schüler: „Mit dem VfR Jettingen kommt gleich zum Saisonauftakt ein Brett auf uns zu, wo wir in der letzten Saison das Hinrundenspiel zwar 2:1 gewinnen konnten, aber in der Rückrunde 0:1 verloren haben. Das ist schon ein anderes Kaliber als die Vorbereitungsgegner, wir sind da nicht unbedingt der Favorit“. Gegen Jettingen wird Robin Oettle im Tor stehen, doch die weiteren Keeper Alverik Montag und Max Fuchs fordern auch Einsatzzeiten – ein Luxusproblem für Schüler. „Der weitere Plan wird mit den Torhütern noch besprochen“, so der Coach.

Einziger Langzeitverletzter ist Dean Pöschko, an externen Neuzugängen sind es neben Torhüter Max Fuchs (U19 1. FC Heidenheim) Daniel Gis (U19 FC Lauingen) und der 23-jährige Endrit Imeri, der nach einem halben Jahr beim SV Megesheim wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist. Schüler spricht von einem „happigen“ Auftaktprogramm, denn sowohl Jettingen als auch den ersten Auswärtsgegner TSV Gersthofen erwartet er ganz oben: „Wir sammeln von Beginn an Punkte für den Klassenerhalt.“ Mit seinem neuen Co-Trainer Torsten König ist Schüler auch glücklich: „Wir ergänzen uns ganz gut, er ist sehr detailverliebt, was aber gut ist. Sein Credo lautet, wenn wir jeden Spieler ein bisschen besser machen, dann wird auch die Mannschaft insgesamt besser.“

Für die Maihinger gibt es keine einfachen Gegner in der Bezirksliga

In der zweiten Bezirksligasaison der Maihinger Vereinsgeschichte (erste in der Spielzeit 22/23) wird es wieder nicht einfach für den Aufsteiger, schon das Startprogramm hat es in sich: Das letzte Kreisliga-Spiel bestritt der Meister am 7. Juni, damit blieben den Nordriesern gerade einmal gute zweieinhalb Wochen Regeneration vor der vierwöchigen Vorbereitungsphase. Dann fängt die Spielzeit 2025/2026 auch noch mit drei englischen Wochen an, dazu kommt am Mittwoch, 30. Juli, das Toto-Pokal-Spiel gegen den SC D.L.P. Insgesamt stehen Maihingen somit neun Spiele in fünf Wochen bevor – „das ist schon ein Brett“, sagt Raphael Stimpfle, Spielführer und seit dem Frühjahr 2025 Abteilungsleiter Fußball.

Es sei daher wichtig, dass alle Spieler fit bleiben und in den kommenden Wochen alles abrufen, so Stimpfle vor dem Ligastart. Wie bei den Bezirksliga-Kollegen aus Nördlingen gibt es auch in Maihingen einen Umbruch: Mit Andreas Haas und Aaron Stimpfle werden zwei Säulen der Mannschaft diese Saison kürzertreten. „Sie sind Leistungsträger, die in den letzten Jahren ausschlaggebend waren und die wir jetzt mit Spielern, die nachrutschen, kompensieren müssen“, sagt Raphael Stimpfle. Das Ziel sei diese Saison klar der Klassenerhalt.

Maihinger Vorbereitung war ein Auf und Ab

Neu zur ersten Mannschaft hinzugekommen ist einzig Bernd Wolf vom bisherigen Kreisklassisten SpVgg Minderoffingen. Für ihn werde die Umstellung auf die Bezirksliga enorm, sagt der Abteilungsleiter, doch Wolf habe sich bereits gut in die Mannschaft integriert und in der Vorbereitung zweimal getroffen. Stimpfle sei überzeugt, dass Wolf dem Team weiterhelfen könne. Vier Testspiele wurden bestritten, mit zwei Siegen und zwei Niederlagen: TV Markt Weiltingen – FCM 3:1, FC Donauried – FCM 1:5, SC Unterschneidheim – FCM 4:1, FCM – SF Dorfmerkingen 6:3.

Trainer der Maihinger Ersten ist in seinem zweiten Jahr Martin Klaus, eigentlich ein Einheimischer, der aber in Marktoffingen wohnt. Unterstützt wird er vom Coach der zweiten Mannschaft, Dominik Stimpfle, der mit seiner Mannschaft nach Abschaffung der B-Klasse nun in der A-Klasse auch wieder vor einer ziemlichen Herausforderung steht. Die Trainingsbeteiligung ist laut Raphael Stimpfle mit im Schnitt 20 Spielern gut, ebenso wie die Stimmung. Zwischen den Trainern und der Mannschaft harmoniere es.

Der erste Gegner Haunstetten ist laut Stimpfle eine „gestandene Bezirksligamannschaft“, die in den vergangenen Jahren stets konstant Leistung gebracht habe. Coach Klaus steht fast der ganze Kader zur Verfügung, nur die Einsätze von Leonardo da Cunha Pimenta (gegen den FC Donauried umgeknickt) und Tobias Öttl (Prellung) sind unwahrscheinlich. „Wir sind gespannt und freuen uns auf die Herausforderung. Wenn du in der Liga nicht ans Limit gehts, wirst du keinen Punkt holen“, ist sich Stimpfle sicher.