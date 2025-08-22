Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bezirksliga: FC Maihingen schließt englische Woche mit Auswärtsspiel beim FC Horgau ab

Fußball

Nächste Chance auf Punkte: FC Maihingen gastiert in Horgau

Fußball-Bezirksliga: Die Mittwochs-Niederlage gegen Ecknach muss schnell verdaut werden, denn beim FCH wartet die nächste schwere Aufgabe.
Von Antonia Stadali
    • |
    • |
    • |
    Die Maihinger (in Orange-Schwarz) müssen die bittere Niederlage gegen Ecknach schnell hinter sich lassen, wenn es am Samstag gegen Horgau geht.
    Die Maihinger (in Orange-Schwarz) müssen die bittere Niederlage gegen Ecknach schnell hinter sich lassen, wenn es am Samstag gegen Horgau geht. Foto: Dieter Mack

    Der FC Maihingen musste am Mittwochabend eine weitere Niederlage hinnehmen. Gegen den Tabellenzweiten VfL Ecknach unterlag die Mannschaft von Trainer Martin Klaus mit 1:3. Obwohl der FCM alles in die Waagschale warf, reichte es am Ende nicht zu Punkten. „Wir investieren viel, schlagen aber zu wenig Profit daraus“, erklärte Klaus nach der Partie. Zum Abschluss der englischen Woche bietet sich den Riesern beim FC Horgau an diesem Samstag, 16.30 Uhr, die nächste Chance auf Punkte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden