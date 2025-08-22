Nächste Chance auf Punkte: FC Maihingen gastiert in Horgau

Der FC Maihingen musste am Mittwochabend eine weitere Niederlage hinnehmen. Gegen den Tabellenzweiten VfL Ecknach unterlag die Mannschaft von Trainer Martin Klaus mit 1:3. Obwohl der FCM alles in die Waagschale warf, reichte es am Ende nicht zu Punkten. „Wir investieren viel, schlagen aber zu wenig Profit daraus“, erklärte Klaus nach der Partie. Zum Abschluss der englischen Woche bietet sich den Riesern beim FC Horgau an diesem Samstag, 16.30 Uhr, die nächste Chance auf Punkte.

