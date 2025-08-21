Nördlingens Zweite belohnt sich, der FC Maihingen nicht

Ein Sieg und eine Niederlage sind die Rieser Bilanz des Bezirksliga-Spieltags am vergangenen Mittwoch. Während der TSV Nördlingen II sich im Kellerduell mit dem TSV Wertingen mit 3:1 durchsetzte, verlor der FC Maihingen auf eigenem Platz mit 1:3 gegen den VfL Ecknach – trotz bester Chancen.

TSV Nördlingen II – TSV Wertingen 3:1 (1:1). Die kurzweilige Partie begann flott und der Ex-Nördlinger Max Knöpfle fand in Robin Oettle schon früh seinen Meister (7.). Der neben Kilian Reichert auffälligste Nördlinger Akteur Jonas Wundel hatte nach feiner Einzelleistung einen zu zentralen Abschluss in die Arme von Gästekeeper Moritz Bschorer (21.). Luca Lechler fiel durch zwei Fernschüsse, aber auch durch ein Gelb-Foul auf (25./28./29.). Einen Konter über Christoph Müller verwandelte Gästestürmer Alexander Wiedemann eiskalt ins kurze Eck zur nicht unverdienten Gästeführung – 0:1 (40.). Eine gefährliche Reichert-Ecke landete abgeprallt bei Fabio Siebachmeyer, der mit einem satten Linksschuss noch vor dem Halbzeitpfiff den etwas glücklichen Treffer zum 1:1 erzielte (44.).

Fußball-Bezirksliga: Nördlingen-Trainer Schüler beweist gutes Händchen bei Einwechslung

Im zweiten Abschnitt steigerte sich das Nördlinger Team deutlich. Schüsse von Daniel Ernst und Niklas Leister, wie auch auf der Gegenseite von Florian Heiß, waren zu notieren (46./51./56.). Eine satte Volleyabnahme von Leister leitete Bschorer sehenswert mit den Fingerspitzen zur Ecke (57.). Nördlingens Trainer Karl-Heinz Schüler wechselte mit Daniel Gis und Max Göttler die beiden Protagonisten für den Siegtreffer ein (64.). Vorher hatte noch Gästeroutinier Maxi Beham ein „Riesending“ (69.). Doch in der 70. Minute war es so weit: Eine Reichert-Flanke bugsierte Gis per Kopf zurück in die gefährliche Zone, wo Göttler ebenso per Bogenlampen-Kopfball den 2:1-Führungstreffer erzielte. Kurz darauf, nach weitem Ball von Oettle, hatte Gis Pech, als er den Ball um Zentimeter am Pfosten vorbei spitzelte (73.).

Wertingen wollte in der Schlussphase mit langen Bällen zum Ausgleich kommen. Doch die besseren Chancen lagen weiterhin bei Nördlingen, allen voran bei Fabio Siebachmeyer, der zweimalig hauchdünn scheiterte (77./88.). Dazwischen lag allerdings ein tiefes Durchatmen, als Damir Hassan knapp am TSV-Gehäuse vorbei zielte (85.). Jonas Wunderle klärte zudem mehrfach mit körperlich-technischer Präsenz, ehe Kilian Reichert von Luis Schüler und Siebachmeyer exzellent freigespielt wurde und mit dem 3:1 den Deckel drauf machte (90.+2). „Das war heute gewiss nicht unser bestes Spiel, aber sicherlich für den weiteren Saisonverlauf ein extrem wichtiger Erfolg“, so das Fazit von Coach „Kalle“ Schüler. Zuschauer: 150. (schra)

TSV Nördlingen: R. Oettle; J. Bühlmeier, F. Siebachmeyer (90.+5 C. Idrizi), K. Reichert, D. Ernst, J. Wundel, L. Hopfauf, L. Lechler (64. D. Gis), N. Leister (64. M. Göttler), S. Mack, L. Schüler

FC Maihingen belohnt sich im Heimspiel gegen Ecknach nicht für seinen hohen Aufwand

FC Maihingen – VfL Ecknach 1:3 (1:2). Der FC Maihingen erlitt am Mittwochabend eine bittere Heimniederlage, denn ein Unentschieden wäre bei konsequenter Chancenverwertung allemal drin gewesen. Das Spiel begann erwartungsgemäß: Ecknach mit Spielkontrolle, Maihingen souverän am Verteidigen bis zur 14. Minute, als Streit nach schönem Steckpass mit abgefälschtem Schuss zur Führung traf. Aus dem Nichts dann rund 13 Minuten später der Ausgleichstreffer: Raphael Stimpfle verlängerte einen Einwurf gekonnt per Kopf in den Strafraum, in dem Daniel Zekl freistehend erfolgreich abschließen konnte. Kurz darauf hätte Max Thum zur Führung einschießen können, nachdem den Ecknachern im Spielaufbau ein Fehler unterlaufen war, aber er scheiterte frei vor dem Torhüter der Gäste. Im Gegenzug fast die erneute Führung, allerdings hielt Maihingens Torwart Martin Fischer stark per Fußabwehr. In der 43. Minute fiel der bis dahin verdiente Führungstreffer für den Gast, der allerdings etwas glücklich entstand, da zunächst eine Hereingabe von außen unglücklich geklärt und die zweite dann von Luca Broncel ins lange Eck vollendet wurde.

Maihingens Kapitän Raphael Stimpfle (am Ball) und seine Mannschaft betrieben großen Aufwand im Heimspiel gegen Ecknach, allerdings ohne Ertrag. Foto: Dieter Mack

Die zweiten 45 Minuten starteten mit engagierten Maihingern, die durch Thum und dem eingewechselten Aaron Stimpfle erste Chancen verbuchen konnten. Maihingen kämpfte um den Ausgleich und hatte in der 78. Minute die große Chance, als Jürgen Liebhard mit einem feinen Freistoß Aaron Stimpfle in Szene setzte, der aber in Hannes Helfer seinen Meister fand. Statt dem 2:2 fiel auf der Gegenseite das 1:3 nach kapitalem Fehler in der Spieleröffnung. Serhat Örnek lief auf das Heimtor zu und verwertete gekonnt zum Endstand (84.). Zuschauer: 120. (fcm)

FC Maihingen: M. Fischer; M. Kotz (81. A. Greiner), M. Haas (56. T. Haas), A. Göck, L. Taglieber, R. Stimpfle, D. Göck, M. Steger (68. B. Wolf), D. Zekl (56. A. Stimpfle), J. Liebhard, M. Thum (61. L. da Cunha Pimenta)