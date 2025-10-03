Icon Menü
Fußball-Bezirksliga: FC Maihingen setzt trotz Rückschlägen auf Teamgeist – Gersthofen wird nächster Härtetest

Fußball

Maihingen muss nach nächstem Nackenschlag den Kopf oben behalten

Fußball-Bezirksliga: Das Pech scheint den Riesern am Schuh zu kleben. Die Moral des Aufsteigers aber ist ungebrochen vor der nächsten Partie gegen Gersthofen.
Von Antonia Stadali
    Die Maihinger Mannschaft hat es weiterhin nicht leicht in der Bezirksliga, aber die Moral ist weiterhin gut bei den Riesern.
    Die Maihinger Mannschaft hat es weiterhin nicht leicht in der Bezirksliga, aber die Moral ist weiterhin gut bei den Riesern. Foto: Ernst Mayer

    Es ist wie verhext: Schon wieder stand der FC Maihingen kurz vor einem Punktgewinn und schon wieder wurde er in den Schlussminuten zunichtegemacht. Beim 1:2 in Jettingen kassierten die Bezirksliga-Fußballer den entscheidenden Gegentreffer in der 89. Minute. Damit bleibt der FCM auf Tabellenplatz 14, knapp über der Abstiegszone. Diesen Sonntag kommt mit dem TSV Gersthofen wieder ein Brocken ins Ries.

