Maihingen muss nach nächstem Nackenschlag den Kopf oben behalten

Es ist wie verhext: Schon wieder stand der FC Maihingen kurz vor einem Punktgewinn und schon wieder wurde er in den Schlussminuten zunichtegemacht. Beim 1:2 in Jettingen kassierten die Bezirksliga-Fußballer den entscheidenden Gegentreffer in der 89. Minute. Damit bleibt der FCM auf Tabellenplatz 14, knapp über der Abstiegszone. Diesen Sonntag kommt mit dem TSV Gersthofen wieder ein Brocken ins Ries.

