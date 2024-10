Wechingen/Alerheim unterliegt Nördlingen im Derby

Der Tabellenführer behauptet auch im gut besuchten Derby bei der SG Wechingen/Alerheim den ersten Platz der Bezirksliga der Frauen. Schon am Freitagabend musste sich die SG dem TSV Nördlingen mit 2:3 geschlagen geben. Die dritte Rieser Mannschaft, die SG Maihingen/Deiningen, hatte in Gerolsbach einen Verlust von zwei Punkten zu beklagen, weil die Gastgeberinnen aus zwei Chancen zwei Tore machen konnten.

SG Wechingen/Alerheim – TSV Nördlingen 2:3 (2:2). Die SG kam gut ins Spiel und war die aktivere Mannschaft. Nachdem Melanie Bengesser mit einem Freistoß zunächst nur die Latte getroffen hatte, war es Sarah Baumann, die den Abpraller zur Heimführung abstaubte (11.). In der 21. Minute erzielte Gäste-Torjägerin Antonia Kawan auf Flanke von Maja Greiner den Ausgleich für den stärker werdenden Tabellenführer. Im nun ausgeglichenen Spiel waren Halbchancen auf beiden Seiten vorhanden, es dauerte allerdings bis zur 40. Minute, bis wieder Zählbares heraussprang. Pia Wagner setzte sich stark durch und brachte das Heimteam vor stattlicher Kulisse erneut in Führung. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn Lisa Schweiger erzielte per Freistoß kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich.

In Halbzeit zwei ein ähnliches Spiel, wobei die Nördlingerinnen mehr Ballbesitz hatten und Wechingen/Alerheim bei Kontern gefährlich war. Schiedsrichter Wörle benötigte in der fairen Partie nur je eine Gelbe Karte für beide Seiten. Katja Lechner im Heimtor zeichnete sich durch eine starke Fußabwehr aus (70.), war allerdings machtlos, als die eingewechselte Nördlingerin Lisa Kutsch am langen Pfosten zur erstmaligen Gästeführung traf (82.). In der Schlussphase warf die SG alles nach vorne und hatte in der Nachspielzeit Pech, als Bengessers abgefälschter Freistoß an die Latte klatschte. Zuschauer: 150. (sgwa)

SG Wechingen/Alerheim: Schuster; J. Baumann, Schröppel, Buser, Wagner, Bengesser, S. Baumann, Fälschle, Staufer, Grün, Ortner. Wechselspielerinnen: Lechner, Schnabel, Heisler, Bissinger.

TSV Nördlingen: Schneider; Meier, Greiner, Gnugesser, Schneid, Schmidbaur, Löw, Schweiger, Eberhardt, Kawan, Engelhardt. Wechselspielerinnen: Kutsch, Holzner, Truffellini, Wittmann.

Frauenfußball-Bezirksliga: Zwei Chacen und zwei Tore für Gerolsbach gegen Maihingen

FC Gerolsbach – SG Maihingen/Deiningen 1:1 (1:1). In einer starken Anfangsphase zeigte die SG direkt, dass sie hier mit einem Sieg nach Hause fahren möchte. Resultierend daraus bereits in der zweiten Spielminute das 0:1: Hanna Scherer spielte Navina Brendle-Ritzal frei, diese überlief ihre Gegenspielerin und schloss gekonnt ab. Es folgte eine starke Drangphase der SG, Chancen von Brendle-Ritzal und Alica Böhnle vereitelte aber die starke Heimtorhüterin Carina Schartel. Der erste Angriff des FC Gerolsbach führte zum Ausgleich: Auf nassem Rasen rutschte nach unglücklicher Abwehraktion ein Ball durch und den Querpass verwandelte Lena Göttler am kurzen Pfosten zum überraschenden 1:1 (10.). Die SG, sichtlich irritiert, agierte nun zurückhaltender, steckte jedoch nicht auf. Gute Chancen für Maihingen/Deiningen ließen in der Folge allerdings Böhnle und Brendle-Ritzal aus.

Nach der Halbzeit flachte das Spiel ab und die Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. Der FCG hatte durch Alexandra Sturm die zweite Chance im Spiel, allerdings setzte sie den Ball am Tor vorbei (50.). Die Heimmannschaft agierte mit vielen langen Bällen, welche durch Eva Enslin, Lena Stimpfle und Jana Ernst entschärft wurden. Die SG konnte sich nur noch wenige Torchancen herausspielen. Böhnle hatte die beste Chance der zweiten Halbzeit, setzte den Ball aber aus spitzem Winkel an den langen Pfosten (71.). Zuschauer: 35. (fcm)

SG Maihingen/Deiningen: M. Seitz; L. Stimpfle, Ernst, Häckel, Enslin, L. Seitz, L. Wiedemann, Böhnle, Koukol, Brendle-Ritzal, Scherer. Wechselspielerinnen: Engberg, Hertle, Link, Leberle.