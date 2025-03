Maihingen erlebt Torrausch, Nördlingen dreht sein Spiel

Aus Rieser Sicht ist der Frühjahrs-Auftakt der Fußball-Bezirksliga der Frauen nicht ganz schlecht verlaufen. Zwar musste sich die SG Maihingen/Deiningen im torreichen Spitzenspiel gegen Thierhaupten mit 4:6 geschlagen geben, dafür aber feierte der TSV Nördlingen nach 0:2-Rückstand gegen Außenseiter Ehekirchen/Bayerdilling noch einen 3:2-Sieg. Die SG Wechingen/Alerheim war gegen Joshofen Bergheim lange auf der Siegerstraße, musste sich aber am Ende mit einem Remis begnügen.

(SG) FC Maihingen/SpVgg Deiningen I – SV Thierhaupten 4:6 (1:4). Vier Stammspielerinnen musste SG-Coach Benjamin Kohler ersetzen, und nach kurzer Spielzeit musste auch noch Pia Häckel passen, sodass er die Abwehrkette komplett neu formieren musste. Die hatte keine Chance sich einzuarbeiten, denn schon mit dem ersten Angriff senkte sich eine verunglückte Flanke von Vanessa Ziegelmayr unhaltbar ins Heimtor (1.). Nach 15 Minuten fiel das 0:2, erneut durch Ziegelmayr, die kaum zu halten war und auch die nächsten beiden Gegentore (30. und 32.) erzielte. Aber auch das Heimteam hatte Möglichkeiten durch Nathalie Link, Lisa Koukol und Chantal Engberg, die alle an der Torhüterin hängen blieben. Erst in der 38. Minute konnte Lisa Koukol die Gästekeeperin mit einem flachen Schuss ins lange Eck überwinden und auf 1:4 stellen.

Kurz nach Wiederanpfiff zeigte das Kohler-Team, dass es dieses Spiel noch nicht abgehakt hatte. Navina Brendle-Ritzal setzte die erste Möglichkeit noch am Pfosten vorbei, bevor Koukol nach einem klasse Pass von Lilli Seitz auf 2:4 verkürzte (57.). Dies gab der Mannschaft Auftrieb, und nur sieben Minuten später war Brendle-Ritzal nur durch ein Foul im Strafraum zu bremsen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Koukol zum 3:4. In diese Aufholphase hinein fiel ein unnötiger Ballverlust, den Anika Strobl zum 3:5 nutzte (66.). Das Spiel blieb aber offen, da Koukol nach weitem Abschlag von Torhüterin Leonie Wassermann und nach der Weiterleitung von Chantal Engberg den Ball zum 4:5 über die Linie drückte (78.). Aber nur eine Minute später war Ziegelmayr durchgebrochen und erhöhte eiskalt auf 4:6. Am Ende fehlte dem Heimteam die Kraft, nochmals zwei Treffer aufzuholen. Zuschauer: 50. (sgmd)

SG Maihingen/Deiningen: L. Wassermann; J. Wiedemann (62. I. Kratzer), P. Häckel (28. P. Häckel), E. Enslin, L. Wiedemann, K. Hofmann, L. Seitz (78. M. Seitz), L. Koukol, N. Brendle-Ritzal, C. Engberg, N. Link (61. L. Hertle)

SpVgg Joshofen Bergheim – (SG) SV Wechingen/SG Alerheim 1:1 (0:1). Nach einer guten Vorbereitung musste die SG Wechingen/Alerheim beim Tabellennachbarn antreten. Gleich von Beginn an waren die Rieserinnen hellwach und erspielten sich mit viel Laufbereitschaft und gutem Kombinationsspiel eine Vielzahl an Chancen für Sarah Baumann, Pia Wagner, Maja Heisler, Melanie Bengesser und Julia Haas. Das überfällige 0:1 erzielte Jana Fälschle, die eine passgenaue Ecke von Diana Bissinger sehenswert verwandelte (29.).

Nach der Halbzeit wurde das Spiel der Heimmannschaft zunehmend ruppiger, Joshofen Bergheim kam dank mindestens grenzwertigem Körpereinsatz besser ins Spiel. Dennoch zeigte die SGW/A Kampfgeist und hielt gut dagegen. Erneut Baumann und Bissinger hatten das 0:2 auf dem Fuß. Mit der ersten wirklichen Torchance von Joshofen fiel dann aber doch das 1:1 durch die Goalgetterin Violetta Frese (78.), die nur zwei Minuten später an der klasse parierenden SG-Torhüterin Katja Lechner scheiterte. In der Nachspielzeit wäre noch der verdiente Sieg der Rieser Gäste möglich gewesen, doch auch die Heimkeeperin Sandra Habermeier hielt stark beim Versuch von Sarah Baumann. So blieb es bei der für die Heimmannschaft schmeichelhaften Punkteteilung. Zuschauer: 20. (sgwa)

SG Wechingen/Alerheim: K. Lechner; A. Wimmer, J. Haas, M. Heisler, P. Wagner (88. L. Herdle), M. Bengesser, S. Baumann, D. Bissinger, J. Fälschle, C. Staufer, R. Gentner

(SG) FC Ehekirchen/SV Bayerdilling – TSV Nördlingen 2:3 (2:0). Die Nördlingerinnen waren für das letzte Hinrundenspiel und zugleich das ersten Pflichtspiel des Jahres zu Gast bei der SG Ehekirchen/Bayerdilling. Bei bestem Fußballwetter starteten die Rieserinnen zunächst sehr schwer ins Spiel. Die Anfangsphase war geprägt von wenig Ballbesitz, fehlender Kommunikation und ungenauen Abschlüssen. So nutzte Carina Hilz einen Freistoß-Abpraller, um die Heimelf in Führung zu bringen (20.). Nur sechs Minuten später erhöhte Torjägerin Katharina Steiner nach tollem Konter sogar auf 2:0.

Die TSVlerinnen nutzten die zweite Halbzeit für eine beeindruckende Aufholjagd. Neuzugang Alica Böhnle feierte einen Einstand nach Maß und verwandelte einen Freistoß aus 25 Metern zum Anschlusstreffer (46.). Wiederum Böhnle war es, die eine maßgerechte Vorlage für Antonia Kawan leistete, sodass „Toni“ im Fünfmeterraum zum Ausgleich einschob (73.). Von nun an erspielte sich Nördlingen zahlreiche, teils hochkarätige Chancen durch Linda Löw, Resi Gnugesser, Antonia Kawan und Paulina Meier. Der Siegeswille war groß, und in der Nachspielzeit wurde Linda Löw im Strafraum von den Beinen geholt, doch den fälligen Elfer von Lisa Schweiger konnte die starke Heimkeeperin glänzend um den Pfosten lenken. Der TSV gab jedoch nicht auf und belohnte sich mit dem letzten Angriff: Eine Schweiger-Ecke köpfte Böhnle auf das Heimtor, wo Linda Löw mit dem Hinterkopf die entscheidende Verlängerung zum umjubelten Siegtreffer gelang. Zuschauer: 100. (schra)

TSV Nördlingen: M. Schneider; P. Meier, T. Gnugesser, J. Schneid, I. Schmidbaur, D. Sahin, L. Schweiger, S. Holzner, A. Böhnle, S. eberhardt, A. Kawan. Einwechselspielerinnen: L. Löw, A. Truffellini