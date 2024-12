Die Rieser Bezirksliga-Fußballerinnen haben Grund zu feiern

Mit nur zwei Nachholspielen ist die Frauen-Bezirksliga Nord in die Winterpause gegangen. Die Spiele (SG) SSV Glött/SV Aislingen gegen (SG) FC Maihingen/SpVgg Deiningen und SV Grün-Weiß Baiershofen gegen TSV Nördlingen werden am Osterwochenende nachgeholt. Die Frauen-Bezirksliga Nord hat am Wochenende 8./9. März ihren ersten Spieltag im nächsten Jahr. Dem können die drei Rieser Mannschaften in dieser Liga beruhigt entgegensehen, denn es sieht bislang sehr gut aus für die Damen der Region.

Die Ausgangslage im vorderen Tabellenbereich verspricht eine spannende Frühjahrsrunde, liegen doch nur fünf Punkte zwischen Tabellenführer Glött/Aislingen und dem Fünften Wechingen/Alerheim. Die beiden Abstiegsplätze belegen der SV Wörnitzstein-Berg und die einzig sieglose Mannschaft im Elfer-Feld, der TSV Bissingen. Mit zehn Punkten die beste Heimbilanz hat Glött/Aislingen, neben dem FC Gerolsbach zu Hause noch ungeschlagen. Jeweils acht Heimpunkte erreichten der TSV Nördlingen und Wechingen/Alerheim.

Frauenfußball-Bezirksliga: Nördlingens Antonia Kawan ist die beste Rieser Torschützin

Die reine Auswärtsbilanz sieht Maihingen/Deiningen mit nur zwei Gegentoren und zehn Punkten vorne. Maihingen/Deiningen ist neben dem TSV Nördlingen (sieben Auswärtszähler) auswärts ungeschlagen. Wechingen/Alerheim kann bislang sechs Auswärtspunkte vorweisen und die Mannschaft von Trainerin Gudrun Stähle belegt in der Fairnesswertung mit nur fünf Gelben Karten den ersten Platz. Der TSV Nördlingen folgt auf Rang drei (sieben Gelbe Karten, eine Zeitstrafe), der SV Wörnitzstein-Berg auf Platz sieben und die Spielgemeinschaft Maihingen/Deiningen ist mit sechs Gelben Karten und zwei Zeitstrafen Achter im Fairnessranking.

Es gab in der gesamten Liga nur zwei Gelb-Rote Karten und keine einzige Rote Karte. Eher ungewöhnlich ist es, dass ausgerechnet der Tabellenführer die höchste Niederlage kassierte: Glött/Aislingen verlor beim TSV Nördlingen mit 0:10. Torreich war auch die 3:6-Heimniederlage von Maihingen/Deiningen gegen Ehekirchen/Bayerdilling.

Die Top-Torjägerin der Liga zur Winterpause ist Katharina Steiner von der (SG) FC Ehekirchen/SV Bayerdilling mit 13 Treffern. Die weitere Rangfolge der Donau-Rieser Torschützinnen:

9 Tore: Antonia Kawan (TSV Nördlingen)

8 Tore: Lisa Koukol (SG Maihingen/Deiningen)

6 Tore: Pia Wagner (SG Wechingen/Alerheim)

5 Tore: Julia Bruckmeier, Sarah Hörmann (beide SV Wörnitzstein-Berg)

4 Tore: Sarah Baumann (SG Wechingen/Alerheim), Luisa Harlander (SG Ehekirchen/Bayerdilling), Lisa Schweiger (TSV Nördlingen) (jais)