Eine starke zweite Halbzeit bringt den Sieg für die SG Wechingen/Alerheim

In einer umkämpften Begegnung der Frauen-Bezirksliga Nord hat sich der SV Wörnitzstein-Berg I am Samstag knapp mit 1:2 der SG SV Wechingen/SG Alerheim I geschlagen geben müssen.

Vor rund 80 Zuschauern im Stauferpark Stadion in Donauwörth startete die Heimelf zunächst engagiert und setzte die SG Wechingen/Alerheim früh unter Druck. Die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken, schafften es aber trotz höherem Ballbesitz und mehrerer Chancen nicht, in Führung zu gehen. Die Heimelf nutzte schließlich einen Foul-Elfmeter, den Jana Engelmann gezielt im Tor versenkte, zur 1:0-Führung. Trotz mehrerer guter Aktionen nach vorn gelang es den Gästen nicht, vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. So ging es mit einem knappen Vorsprung der Heimelf in die Halbzeitpause.

Bezirksliga: Spielerinnen von Wörnitzstein-Berg verlieren knapp gegen SGWA

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste deutlich verbessert aus der Kabine. Das Spiel verlagerte sich zunehmend in die Hälfte der Gastgeberinnen. Schließlich fiel in der 54. Spielminute der verdiente Ausgleich: Sarah Hertle nutzte eine Unachtsamkeit in der Wörnitzsteiner Abwehr und traf nach feinem Zuspiel zum 1:1.

Die Partie blieb anschließend intensiv und kampfbetont – mit Vorteilen für die SG. In der 71. Minute sorgte Melanie Bengesser schließlich für die Wende: Einen Freistoß verwandelte sie knapp unter der Latte und sorgte für die 2:1-Führung der SG. Wörnitzstein-Berg versuchte in der Schlussphase alles, drängte auf den Ausgleich und hatte durch Standardsituationen noch einige Gelegenheiten, konnte diese jedoch nicht nutzen. Nach sieben Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter beim Stand von 1:2 ab.

Am Ende stand für die SG Wechingen/Alerheim ein verdienter Auswärtssieg, der vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit zustande kam. Damit bleibt die SG in der Bezirksliga weiterhin ungeschlagen. Der SV Wörnitzstein-Berg verpasste es dagegen, aus der anfänglichen Führung mehr Kapital zu schlagen.

Die SG FC Maihingen/SpVgg Deiningen hatte am Wochenende spielfrei.