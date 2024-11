Göttler-Team rückt mit nächstem Sieg vor auf Platz vier

Mit einem deutlichen 4:1 (3:0) hat Nördlingens zweite Mannschaft am Sonntag ihre Gäste aus Ecknach förmlich überrollt. Die Nördlinger Angriffsmaschine lief vor allem in der starken ersten Halbzeit regelrecht heiß, während in Durchgang zwei das Spiel plötzlich zu kippen drohte. Dank dieser drei weiteren Punkte rangiert das Team von Trainer Michael Göttler mittlerweile auf dem vierten Platz.

