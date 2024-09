Grenzenloser Jubel bei Nördlingens zweiter Mannschaft

Es läuft aktuell für die 2. Mannschaft des TSV Nördlingen in der Fußball-Bezirksliga: Mit dem 2:1 (0:0) auswärts gegen den TSV Haunstetten hat die Göttler-Truppe den dritten Saisonsieg eingefahren und sich zumindest zwischenzeitlich auf Rang sieben vorgeschoben. Trotz überlegener Leistung wäre es fast nichts geworden mit dem Dreier – doch die Hartnäckigkeit der jungen Rieser zahlt sich schließlich aus.

Nördlingen begann wieder forsch und hatte bereits in der Anfangsphase einen vielversprechenden Angriff, den Daniel Ernst nicht erfolgreich abschließen konnte (3.). Nach einer Viertelstunde brachte Kilian Reichert nach Schüler-Vorlage den Ball aus fünf Metern nicht am Keeper vorbei und auch den Nachschuss setzte Max Göttler daneben (15.). Haunstetten hatte kurz darauf die erste Szene, doch eine verunglückte Flanke senkte sich nur aufs Tordach (20.). Wieder über den starken Luis Schüler hatte Sainey Badjie die nächste Großchance, doch der 23-jährige Gambier verzog deutlich (33.). Einen 25-Meter-Schuss entschärfte Robin Oettle im TSV-Tor souverän, sodass es mit einem schmeichelhaften 0:0 für Haunstetten in die Pause ging.

Fußball-Bezirksliga: TSV Haunstetten stellt Spiel gegen TSV Nördlingen II auf den Kopf

Auch die erste Möglichkeit im zweiten Abschnitt hatten die spieltechnisch überlegenen Gäste, als Badjie exakt auf Kilian Reichert spielte, doch dieser zu harmlos abschloss. Ein Foul von Roman Schlicker im eigenen Strafraum bescherte der Heimelf schließlich die Führung. Den ersten Elfer parierte Robin Oettle nach Meinung des Schiedsrichterassistenten allerdings mit einer zu frühen Bewegung von der Linie, sodass der Strafstoß wiederholt wurde. Als neuer Schütze trat dieses Mal Miguel Ojeda-Torres an, wieder parierte Oettle den Schuss, doch beim Nachschuss von „Torres“ war er schließlich machtlos – 1:0 (59.).

Nach den Spielanteilen und den Großchancen zu urteilen war die Partie somit komplett auf den Kopf gestellt, doch die jungen Nördlinger ließen nicht locker. Angriff auf Angriff folgte gegen eine nur noch verteidigende Haunstetter Hintermannschaft, die spürbar immer müder wurde. Schließlich war der eingewechselte Luca Pesut nur noch durch ein Foul zu bremsen und den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän Luca Hopfauf in der 90. Minute eiskalt – 1:1. Doch damit nicht genug, denn quasi mit dem letzten Angriff legte der ebenso eingewechselte Bastian Köninger toll auf Luis Schüler auf, und dass der Nördlinger Torjäger gerne in den Winkel trifft, hat sich mit einem weiteren Traumtor nunmehr auch bis Haunstetten herumgesprochen – das 1:2 war dann auch der Endstand (90.+3. Min.). Der Rest war grenzenloser Jubel, der bis in die Kabine anhielt. Zuschauer: 150.

TSV Nördlingen U23: Oettle; Ernst, Reichert (65. Pesut), Schlicker (82. Holzner), Hertlein, Göttler (65. Lechler), Mielich, Schmid, Hopfauf, Badjie (65. Köninger), L. Schüler