Fußball: Bezirksliga-Teams Maihingen und Nördlingen II unterliegen deutlich

Fußball

In der Schlussphase lässt sich Maihingen alles nehmen

Fußball-Bezirksliga: Der FCM führt gegen Gersthofen 2:0, um am Ende 2:4 zu verlieren. Nördlingens Zweite verliert in Dinkelscherben trotz herausragendem Keeper.
    Mit ausgedünntem Kader fehlte den Maihingern (in Orange) das Durchhaltevermögen, um dem TSV Gersthofen bis zum Ende Paroli zu bieten.
    Mit ausgedünntem Kader fehlte den Maihingern (in Orange) das Durchhaltevermögen, um dem TSV Gersthofen bis zum Ende Paroli zu bieten. Foto: Dieter Mack

    Es bleibt dabei, die Bezirksliga Nord liegt den beiden Rieser Mannschaften diese Saison nicht. In Dinkelscherben bringt die kriselnde Offensive der Nördlinger U23 auf einem katastrophalen Platz einmal mehr kein Tor zustande, die Mannschaft verliert 0:2. Äußerst bitter war der Verlauf des Heimspiels des FC Maihingen gegen den TSV Gersthofen: Nach 2:0-Führung verlieren die Nordrieser völlig den Faden, kassieren erst Anschluss und Ausgleich und in den Schlussminuten noch zwei Tore zur 2:4-Niederlage.

