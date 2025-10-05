In der Schlussphase lässt sich Maihingen alles nehmen

Es bleibt dabei, die Bezirksliga Nord liegt den beiden Rieser Mannschaften diese Saison nicht. In Dinkelscherben bringt die kriselnde Offensive der Nördlinger U23 auf einem katastrophalen Platz einmal mehr kein Tor zustande, die Mannschaft verliert 0:2. Äußerst bitter war der Verlauf des Heimspiels des FC Maihingen gegen den TSV Gersthofen: Nach 2:0-Führung verlieren die Nordrieser völlig den Faden, kassieren erst Anschluss und Ausgleich und in den Schlussminuten noch zwei Tore zur 2:4-Niederlage.
Fußball
