Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bezirksliga: TSV Nördlingen II beendet englische Woche bei Aufsteiger SpVgg Joshofen Bergheim

Fußball

Nördlingens Zweite will in Joshofen nachlegen

Fußball-Bezirksliga: Mit einem Sieg im Rücken geht es für die TSV-U23 nun Richtung Neuburg. Gegen Joshofen Bergheim erwartet der Coach einen „heißen Kampf“.
Von Klaus Jais
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Sieg unter der Woche sind die jungen Nördlinger gierig auf die nächsten drei Punkte. In Grün: Luca Hopfauf.
    Nach dem Sieg unter der Woche sind die jungen Nördlinger gierig auf die nächsten drei Punkte. In Grün: Luca Hopfauf. Foto: Szilvia Izsó

    Am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord geht die Reise des TSV Nördlingen II zum Aufsteiger SpVgg Joshofen Bergheim, der nur einen Punkt hinter den Riesern platziert ist. Anpfiff ist an diesem Samstag um 15 Uhr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden