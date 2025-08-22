Nördlingens Zweite will in Joshofen nachlegen

Am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord geht die Reise des TSV Nördlingen II zum Aufsteiger SpVgg Joshofen Bergheim, der nur einen Punkt hinter den Riesern platziert ist. Anpfiff ist an diesem Samstag um 15 Uhr.
Fußball
Am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord geht die Reise des TSV Nördlingen II zum Aufsteiger SpVgg Joshofen Bergheim, der nur einen Punkt hinter den Riesern platziert ist. Anpfiff ist an diesem Samstag um 15 Uhr.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden