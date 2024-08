Mit einem überzeugenden Auftritt hat sich die 2. Mannschaft des TSV Nördlingen ihren zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga gesichert. Nachdem die Göttler-Elf den VfR Jettingen auf dessen eigenem Platz zunächst völlig beherrscht, muss sie am Ende zittern. Den 2:1-Erfolg hält in der Nachspielzeit Torwart Robin Oettle mit einer wahren Heldentat fest.

