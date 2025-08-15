Icon Menü
Fußball-Bezirksliga: TSV Nördlingen II fordert Tabellenführer Haunstetten

Fußball

Duell um Punkt 12 Uhr: TSV Nördlingen II gastiert in Haunstetten

Fußball-Bezirksliga: Für die Schüler-Elf wird es am Samstagmittag beim Tabellenführer mehr als schwierig. Zudem fehlen einige Spieler. Hoffnung macht die Bilanz.
Von Klaus Jais
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Sprung zurück in die Startelf: Daniel Ernst (in Grün).
    Auf dem Sprung zurück in die Startelf: Daniel Ernst (in Grün). Foto: Klaus Jais

    „High Noon“ heißt es für die Fußball-U23 des TSV Nördlingen an diesem Samstag, denn Schiedsrichter Sebastian Deak (TSV Rain/Lech) wird die Partie beim Bezirksliga-Spitzenreiter TSV 1892 Haunstetten um 12 Uhr mittags auf dem TSV-Platz an der Landsberger Straße 3 anpfeifen. Nach dem TSV Meitingen haben es die Schüler-Schützlinge dabei direkt wieder mit einem Bezirksliga-Dino zu tun.

