Duell um Punkt 12 Uhr: TSV Nördlingen II gastiert in Haunstetten

„High Noon“ heißt es für die Fußball-U23 des TSV Nördlingen an diesem Samstag, denn Schiedsrichter Sebastian Deak (TSV Rain/Lech) wird die Partie beim Bezirksliga-Spitzenreiter TSV 1892 Haunstetten um 12 Uhr mittags auf dem TSV-Platz an der Landsberger Straße 3 anpfeifen. Nach dem TSV Meitingen haben es die Schüler-Schützlinge dabei direkt wieder mit einem Bezirksliga-Dino zu tun.

