Punktloser Spieltag für die Rieser Bezirksligisten

Nach dem fünften Spieltag der Bezirksliga-Saison stehen die beiden Rieser Mannschaften weiterhin mit jeweils einem Sieg da. Denn am vergangenen Samstag kam für beide keiner hinzu: Nördlingens Zweite musste nach Führung zur Halbzeit zusehen, wie der TSV Haunstetten noch zu einem 2:1-Sieg kam, während der FC Maihingen den ersten Heimsieg des BC Rinnenthal nicht verhindern konnte.

TSV Haunstetten – TSV 1861 Nördlingen 2:1 (0:1). Trotz gewisser Dezimierung aufgrund Urlaub und Verletzung zeigten die Nördlinger eine kämpferisch einwandfreie Leistung. Dieses Fazit zog Co-Trainer Torsten König trotz der knappen Niederlage beim TSV Haunstetten. Die anfängliche Nervosität und die erkennbare Spielstärke des TSVH, insbesondere über den bayernliga-erfahrenen Kerem Cakin, bekamen die Rieser überraschend schnell in den Griff. Auch die erste richtige Torchance des Spieles hatten die Gäste über den seit Wochen auffälligen Silas Mack und Niklas Leister, der wiederum Max Göttler im Zentrum anspielte, doch der junge Riedlinger visierte nur den Pfosten des Heimtores an (28.). Bei einem Fehler in der Haunstetter Abwehr ging Kilian Reichert dazwischen und passte ideal zu Niklas Leister und dieser ließ sich mithilfe des Innenpfostens nicht zweimal zur Gästeführung bitten – 0:1 (33.). Die restlichen Minuten bis zum Halbzeitpfiff des mit einigem Talent zum Verwirrung-Stiften ausgestatteten Schiedsrichters verteidigte Nördlingen souverän.

Fußball-Bezirksliga: TSV Nördlingen II verliert Bühlmeier wegen Verletzung

Mit dem ersten Angriff über die starke rechte Haunstetter Seite, allerdings auch nur mit zweikampfloser Begleitung der TSV-Defensive, gelang den Augsburger Vorstädtern durch Ioannis Maliachovas der Ausgleich (46.). Die verletzungsbedingte Auswechslung von Abwehrchef Jakob Bühlmeier brachte noch mehr Sorgenfalten ins Gesicht von TSV-Trainer Karl-Heinz Schüler (49.). Nördlingen versuchte nach wie vor gut zu verteidigen und hatte sogar zwei interessante Offensivszenen, doch Niklas Leister mit einem Heber aus größerer Entfernung und Luis Schüler mit einem Solo-Kraftakt „einer gegen alle“ verpassten das Gehäuse knapp (58./75.). Eine unberechtigte Freistoßflanke landete schließlich per Ping-Pong-Aktion beim einschussbereiten Siegtorschützen Ignacio Landes, der das 2:1 markierte (82.). In einer hektischen Schlussphase konnte Nördlingen nicht mehr entscheidend nachlegen und musste so die Punkte beim neuen Spitzenreiter Haunstetten belassen. Zuschauer: 120. (schra)

TSV Nördlingen II: R. Oettle, J. Bühlmeier (49. C. Idrizi), E. Imeri, K. Reichert, D. Gis (78. M. Behringer), D. Ernst, L. Hopfauf, M. Göttler, N. Leister, S. Mack, L. Schüler

Zweite Saisonniederlage für FC Maihingen beim Spiel in Rinnenthal

BC Rinnenthal – FC Maihingen 2:0 (1:0). Der BCR versuchte von Anfang an das Zepter in die Hand zu nehmen und das Spiel zu kontrollieren. Maihingen wollte mit langen Bällen zum Erfolg kommen. Das wäre beinahe gelungen, als Steger den Ball nach Zuspiel von Stimpfle am linken Pfosten vorbeischob. Rinnenthal hatte in der 22. Minute seine erste Chance: Merwald wurde in der Mitte freigespielt und seinen Abschluss konnte Fischer im Maihinger Gehäuse nur mit Mühe abwehren. Auch in der Folge drückte Rinnenthal, hatte aber Pech im Abschluss oder fand in Fischer seinen Meister. In der 32. Minute war es so weit: Baader wurde auf dem rechten Flügel von Lindermayr bedient und dessen scharfe Hereingabe vollendete Torjäger Utz zum 1:0.

Nach der Halbzeit versuchte die Heimelf am Drücker zu bleiben. Bereits drei Minuten nach seiner Einwechslung hatte BCR-Youngster Müller den ersten Abschluss, der das Tor nur knapp verfehlte. In der Folge waren die Angriffe der Gäste Mangelware und Rinnenthal konnte den letzten Pass nur selten ans Ziel bringen. Dann die 71. Minute: Müller leitete einen Angriff ein, wurde am Ende von Utz nochmal bedient und vollendete souverän zum 2:0. Zuschauer: 250. (bcr)

FC Maihingen: M. Fischer; T. Haas, M. Haas, A. Göck, L. Taglieber, R. Stimpfle, D. Göck (68. A. Greiner), J. Liebhard (56. L. da Cunha Pimenta), M. Steger (68. M. Kotz), B. Wolf (46. D. Zekl), M. Thum