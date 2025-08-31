D.L.P. lässt nach Sieg gegen Laub die Konkurrenz hinter sich

Nach dem zweiten Spieltag in der Kreisklasse Nord 1 gibt es nur noch ein Team mit weißer Weste: Allein der Sportclub D.L.P. konnte nach dem gelungenen Saisonauftakt (3:0 gegen Flotzheim) mit dem 2:1-Erfolg in Laub einen weiteren Sieg verbuchen und setzte sich somit an die Tabellenspitze. Viele Tore konnten an diesem Spieltag bejubelt werden, wobei es beim 5:5 zwischen Niederhofen/Hausen und Ederheim gleich deren zehn zu bestaunen gab.
