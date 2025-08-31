Icon Menü
Kreisklasse Nord 1: D.L.P. bleibt nach Sieg in Laub ungeschlagen an der Spitze!

Fußball

D.L.P. lässt nach Sieg gegen Laub die Konkurrenz hinter sich

Sportclub als einziges Team der Kreisklasse Nord 1 noch verlustpunktfrei. Flotzheim und Jura Kickers trennen sich 2:2. Noch torreicheres Remis in Hausen.
    • |
    • |
    • |
    Maximilian Beck, (in Weiß, vorne) erzielt hier das erste Tor gegen den Lauber SV. Ein weiteres ließ er folgen
    Maximilian Beck, (in Weiß, vorne) erzielt hier das erste Tor gegen den Lauber SV. Ein weiteres ließ er folgen Foto: Dieter Mack

    Nach dem zweiten Spieltag in der Kreisklasse Nord 1 gibt es nur noch ein Team mit weißer Weste: Allein der Sportclub D.L.P. konnte nach dem gelungenen Saisonauftakt (3:0 gegen Flotzheim) mit dem 2:1-Erfolg in Laub einen weiteren Sieg verbuchen und setzte sich somit an die Tabellenspitze. Viele Tore konnten an diesem Spieltag bejubelt werden, wobei es beim 5:5 zwischen Niederhofen/Hausen und Ederheim gleich deren zehn zu bestaunen gab.

