Fußball-Kreisklasse Nord 1: So lief der erste Spieltag der neuen Saison 2025/2026

Fußball

Oettingen dreht die Partie in der Schlussphase

Fußball-Kreisklasse Nord 1: Später 3:2-Erfolg des TSV in Deiningen. Vizemeister D.L.P. wird mit 3:0 seiner Favoritenstellung gerecht. Die Aufsteiger punkten.
Von Thomas Unflath und Anton Kutscherauer
    • |
    • |
    • |
    In einer umkämpften Partie unterlag die SpVgg Deiningen (in Schwarz) ihren Gästen vom TSV Oettingen mit 2:3.
    In einer umkämpften Partie unterlag die SpVgg Deiningen (in Schwarz) ihren Gästen vom TSV Oettingen mit 2:3. Foto: Dieter Mack

    Ein Auftakt nach Maß für den hohen Favoriten in der Kreisklasse Nord 1: Der amtierende Vizemeister Sportclub D.L.P. setzte sich am Sonntagabend am Ende deutlich mit 3:0 gegen Flotzheim/Fünfstetten durch. Kreisliga-Absteiger TSV Oettingen drehte in den Schlussminuten noch die Partie in Deiningen und feierte einen 3:2-Erfolg. Das gleiche Kunststück gelang Aufsteiger Schwörsheim/Munningen in Marktoffingen. Mit einem 1:1-Remis endete die Premiere der neuen SG TSV Möttingen/Mönchsdeggingen im Heimspiel gegen Niederhofen/Hausen.

