Oettingen dreht die Partie in der Schlussphase

Ein Auftakt nach Maß für den hohen Favoriten in der Kreisklasse Nord 1: Der amtierende Vizemeister Sportclub D.L.P. setzte sich am Sonntagabend am Ende deutlich mit 3:0 gegen Flotzheim/Fünfstetten durch. Kreisliga-Absteiger TSV Oettingen drehte in den Schlussminuten noch die Partie in Deiningen und feierte einen 3:2-Erfolg. Das gleiche Kunststück gelang Aufsteiger Schwörsheim/Munningen in Marktoffingen. Mit einem 1:1-Remis endete die Premiere der neuen SG TSV Möttingen/Mönchsdeggingen im Heimspiel gegen Niederhofen/Hausen.
