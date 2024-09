Jura Kickers schlagen zweimal zurück

Am fünften Spieltag der Kreisklasse Nord 1 hat es nun auch den Spitzenreiter erwischt: Der SV Mauren kassierte mit einer 1:4-Heimpleite gegen Megesheim die erste Saisonniederlage, bleibt aber weiter vorn. Neuer erster Verfolger ist der FSV Marktoffingen. Jeweils Remis spielten die SG Jura Kickers, die in Mönchsdeggingen zweimal direkt auf den Rückstand antworteten, sowie der Lauber SV (1:1 in Flotzheim). Über ihren jeweils ersten Saisonerfolg konnten Ederheim (dank Brenner-Dreierpack) und Minderoffingen jubeln.

